Uwaga na zatrute „kinderki”! GIS wycofuje całe partie ze sklepów

Ostrzeżenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego trafiło do mediów 8 kwietnia. Organy inspekcji przekazały, że wybrane partie słodyczy firmy Ferrero Polska Commercial są „potencjalnie powiązanie z ogniskiem zatruć pokarmowych wywołanych Salmonella Typhimurium”. Co to oznacza w praktyce? Jeśli kupiliśmy wskazane w komunikacie słodycze, powinniśmy się ich pozbyć. A już na pewno nie dawać ich dzieciom!

GIS wycofuje wybrane partie słodyczy Kinder

Na czarnej liście GIS znalazły się popularne Kinder Schokobons, Kinder Niespodzianka Maxi oraz Kinder Maxi Mix. Kluczowa jest data minimalnej trwałości oraz numer partii – po nich poznamy, czy nasze słodycze są w gronie wycofanych produktów.

Szczegóły dotyczące wycofywanych produktów:

Nazwa produktu Data minimalnej trwałości/ Nr partii Zdjęcie Kinder Schokobons 46 g, 125 g, 200 g Od 25.05.2022 do 23.08.2022 Partie: Wszystkie Kinder Niespodzianka Maxi 100g 21.08.2022 Partie: L356R03---, L004L03---, L006L03--- Kinder Niespodzianka Maxi 100g 17.09.2022 - 18.09.2022 Partie: L356R03---, L355R03---, Kinder Maxi Mix 133g 21.08.2022 Partie: L322RWPJ, L323RWPJ, L354RWPJ, L013LWPJ, L039LWPJ

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać produktów z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionych produktów należy skontaktować się z lekarzem.

O zaistniałej sytuacji zostali także poinformowani konsumenci na stronie internetowej firmy Ferrero Polska Commercial. Firma zawiadomiła także operatorów logistycznych w celu zablokowania i odizolowania wyżej wymienionych produktów w magazynach. Proces wycofywania produktów z rynku nadzorują organy kontroli. W celu pozyskania dokładnych informacji można zadzwonić na infolinię serwisu konsumenckiego: 801 550 550, napisać na adres serwis.konsumencki@ferrero.com, lub wypełnić formularz online.

