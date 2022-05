GIS wycofuje z rynku kolejne akcesoria kuchenne. Produkt z Chin zawiera toksyczne związki

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych, w badanych próbkach wyrobu do kontaktu z żywnością – informuje na swoich stronach GIS.

Masz w kuchni tę łopatkę? Nie używaj jej!

GIS podaje szczegóły dotyczące wycofywanego produktu:

Produkt: Paleta Kuchenna 33 cm Kmt Style

Numer partii:RIF: 6409200

Kod kreskowy:8056046092006

Importer:Euro Master Import Export, S.L. C/.Villablino 20E 28947 Madrid España

Kraj pochodzenia:P.R.C.

Urzędnicy dodają, że podmiot Kuamao Trade Poland Sp. z o.o. wycofuje kwestionowany produkt z obrotu oraz rozpoczął procedurę informowania odbiorców o możliwości zwrotu. GIS ostrzega konsumentów, aby nie używali łopatki do kontaktu z żywnością. To już drugie ostrzeżenie związane z toksycznymi substancjami migrującymi z akcesoriów kuchennych. 9 maja GIS informował o wycofaniu innej łopatki kuchennej.

Dlaczego pierwszorzędowe aminy aromatyczne są niebezpieczne?

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia, które nie powinny znajdować się w żywności. Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem zaklasyfikowała większość z nich do grupy substancji potencjalnie kancerogennych. Są powszechnie stosowane w syntezie barwników azowych przy produkcji niektórych tworzyw sztucznych, barwników i klejów. To surowce, które wykorzystuje się także produkcji opakowań i przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Określone reakcje chemiczne powodują, że pierwszorzędowe aminy aromatyczne mogą migrować do żywności w ilościach przekraczających dopuszczalne limity.