GIS wycofuje kolejny produkt. Sprawdź, czy nie masz go w kuchni

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) informuje, że na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych w badanych próbkach w szczypiec kuchennych. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia.

Szczegóły wycofywanego produktu

Produkt: Szczypce uniwersalne 23 cm Ambition

Numer partii: 372366AS

Kod kreskowy: 5904134966834

Producent: DAJAR Sp. z o. o., ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin

Jak czytamy w komunikacie GIS, producent prowadzi aktualnie postępowanie wyjaśniające w oparciu o własne, posiadane badania właścicielskie oraz dostępną dokumentację. Sprzedaż produktu jest wstrzymana. Proces wycofania produktu z rynku jest w toku. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Czym są pierwszorzędowe aminy aromatyczne?

Pierwszorzędowych aminy aromatyczne (PAAs) to związki o działaniu rakotwórczym. Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem zaklasyfikowała większość z nich do grupy substancji potencjalnie kancerogennych. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne są powszechnie stosowane w syntezie barwników azowych przy produkcji niektórych tworzyw sztucznych, barwników i klejów. To surowce, które wykorzystuje się w produkcji opakowań i innych przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Określone reakcje chemiczne powodują, że pierwszorzędowe aminy aromatyczne mogą migrować do żywności w ilościach przekraczających dopuszczalne limity.

