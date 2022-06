Czy można przechowywać chleb w lodówce? Tylko w jednym przypadku

W upalne, letnie wiele osób przechowuje żywność głównie w lodówce. Także pieczywo. Z niemieckiego sondażu wynika, że chleb trzyma w lodówce 14 proc. badanych osób. To błąd, ale jest od tej zasady wyjątek.

Kiedy można włożyć pieczywo do lodówki?

Jeżeli latem w mieszkaniu jest znacznie cieplej niż 22 stopnie, a w pomieszczeniach jest dodatkowo wilgotne powietrze, alternatywą dla przechowywania pieczywa może być lodówka. W przeciwnym razie obowiązuje zasada: lodówka nie tylko usuwa z chleba smak, ale przede wszystkim wilgoć. Pieczywo szybko robi się ciężkie, suche i po prostu czerstwieje.

Nie władaj pieczywa do plastikowej torebki

Nie przechowuj chleba w plastikowych torebkach. Chociaż często pieczywo sprzedawane jest w szczelnych plastikowych opakowaniach – najlepiej trzymać się od niego z daleka. Szczególnie podczas upałów na plastikowych opakowaniach może się kondensować para, a to najszybsza droga do powstania toksycznych pleśni.

Przechowując chleb postaw na opakowania z papieru. Chleb pozostaje świeży w papierowej torbie przez dzień lub dwa. Jeśli kupisz chleb z wyprzedzeniem lub sam upieczesz większy bochenek, wykorzystaj tradycyjny chlebak.

Jakich produktów lepiej nie trzymać w lodówce?

Choć lodówka to najlepsze miejsce do bezpiecznego przechowywania wielu produktów i chronienia ich przed szybkim zepsuciem, nie wszystko nadaje się do trzymania w chłodziarce. Na tej liście są m.in. banany (które w lodówce szybciej zbrązowieją), czy pomidory (które lubią ciemne i chłodne miejsca, ale niekoniecznie tak zimne, jak lodówka). Podobnie cytryny – najlepiej je przechowywać poza lodówką.

