Uważaj na leki w upale. Ciepło może wpływać na ich działanie

Ekstremalne temperatury mogą wpływać na moc i skuteczność leków, dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na instrukcje przechowywania na etykiecie. Chociaż niektóre medykamenty, takie jak tabletki, mogą być bardziej tolerancyjne na zmiany temperatury, leki płynne, takie jak insulina, są już bardziej wrażliwe.

Temperatura pokojowa – co to oznacza?

Na opakowaniu leków są zwykle zalecenia dotyczące ich przechowywania. Także te związane z temperaturą. Co dokładnie oznaczają?

Przechowywać w temperaturze pokojowej – oznacza to zakres temperaturowy 15-25 stopni Celsjusza (najczęściej spotykany);

Przechowywać w chłodnym miejscu – jest to zakres 5-15 stopni Celsjusza;

Przechowywać w lodówce – to oznacza 2-8 stopni Celsjusza.

W upalne dni warto skontrolować temperaturę w miejscu, gdzie znajduje się domowa apteczka. Oprócz tego warto co jakiś czas zrobić przegląd wszystkich medykamentów pod kątem dat przydatności do spożycia – nigdy nie przyjmuj przeterminowanych leków. Jeśli leki długo były przechowywane w niewłaściwych warunkach, również mogą nie nadawać się do podania.

Gdzie przechowywać lekarstwa?

Chłodna, sucha szafka lub szuflada to zazwyczaj dobre miejsce na leki. Wiele osób trzyma też leki w łazience. Upewnij się, że wszystkie przechowywane są przechowywane w oryginalnych butelkach, szczelnie zamkniętych, aby uniknąć uszkodzenia przez wilgoć i parę z gorącego prysznica.

Jeśli chowasz lekarstwa w kuchni, wybieraj szafki z dala od kuchenki i kuchenki mikrofalowej. Zawsze pamiętaj, aby umieścić leki w miejscu niedostępnym dla dzieci.

