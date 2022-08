Talerze dla dzieci z ołowiem. Jest ostrzeżenie GIS

Już w lipcu Główny Inspektor Sanitarny wydawał ostrzeżenie związane z obecnością toksycznej substancji w części talerzy. Jak obecnie informuje, w związku z wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa talerzy o tym samym numerze partii, ale innym kodzie kreskowym i różniącym się wzorem na talerzu podjęto decyzję o weryfikacji produktu. Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną potwierdzono migrację ołowiu z talerza ceramicznego do żywności.

Szczegóły wycofanego produktu

GIS podał w komunikacie szczegóły wycofywanego produktu.

Nazwa produktu: Talerz płaski 19 cm „Ambition Junior”

Numer partii: 281799BB

Kod EAN: 5904134571465

Producent: DAJAR Sp. z o.o., ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin

Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością – czytamy na stronie GIS.

Dlaczego ołów jest szkodliwy?

Spożywanie żywności zanieczyszczonej ołowiem ma szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi. Ołów to metal ciężki, który występuje naturalnie m.in. w glebach czy wodach. Może znajdować się również w żywności, także przez to, że rośliny pobierają go z wody i gleby. Ołów jest dla człowieka toksyczny i w zbyt wysokim stężeniu może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. To m.in. problemy związane z prawidłowym funkcjonowanie układu nerwowego oraz możliwe działanie kancerogenne. Ponadto osłabia kości i ma niekorzystny wpływ na układ rozrodczy człowieka. Ołów jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci i kobiet w ciąży.

Czytaj też:

Toksyczne i rakotwórcze substancje w żywności. Ekspert wyjaśnia, skąd się biorą i jak ich unikać