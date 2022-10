Niebezpieczna bakteria w rybie z Carrefoura. Produkt jest wycofywany

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii Listeria monocytogenes w partii Łososia Atlantyckiego wędzonego na zimno – informuje GIS. Jak czytamy, nie należy spożywać ryby wymienionej w komunikacie, bo może to spowodować chorobę nazywaną listeriozą.

Szczegóły wycofywanego produktu

Produkt – Classic’ ŁOSOŚ ALTANTYCKI wędzony na zimno 250 g,

Numer partii: L39321,

Data minimalnej trwałości: 22.10.2022,

Wyprodukowano dla Carrefour Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa przez Suempol Sp. z o.o., ul. Białostocka 69A, 17-100 Bielsk Podlaski.

Jak informuje GIS, sieć sklepów Carrefour wycofuje produkt, a producent szuka źródła zakażenia. Wszystko odbywa się pod nadzorem odpowiednich służb. Jak czytamy w komunikacie, w przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

Dlaczego bakterie Listeria są niebezpieczne?

Listeria monocytogenes to bardzo niebezpieczny rodzaj bakterii Gram-dodatnich, które wywołują m.in. uciążliwe objawy ze strony układu pokarmowego. W niektórych przypadkach zakażenie bakterią Listeria monocytogenes może doprowadzić do poważnych powikłań, do których zaliczamy np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Choroba wywołana przez bakterię to listerioza. Stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością.

