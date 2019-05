Powszechnie wiadomo, że nasze codzienne nawyki mają ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Ogromne znaczenie mają również te poranne czynności – to, czy budzimy się odpowiednio wcześniej i mamy czas dla siebie, czy też robimy wszystko w biegu. Czy mamy rano czas, by jeszcze w łóżku rozciągnąć mięśnie. Czy zdążymy umyć dokładnie zęby, zjeść śniadanie, wybrać ubranie, w którym dobrze się czujemy i czy zdążymy powiedzieć coś miłego do swojego odbicia w lustrze.

Sposób, w jaki zaczyna się poranek, często określa, jak będzie wyglądała reszta dnia. Dotyczy to nawet naszych wyborów żywieniowych. Dlatego tak ważne są poranne rytuały, szczególnie, jeśli chcemy kontrolować masę ciała lub zrzucić zbędne kilogramy.

Poranne nawyki, które ułatwiają kontrolowanie masy ciała

Szklanka wody o poranku przyspieszy metabolizm i ułatwi trawienie śniadania. Niektórzy dodają też do niej sok z cytryny. Dowiedz się, jakie korzyści przynosi picie wody z cytryną.



Warto tuż po przebudzeniu spojrzeć przez okno. Światło słoneczne ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Oczywiście, najlepiej byłoby wystawić skórę na działanie promieni słonecznych, by ta mogła produkować witaminę D. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Mimo wszystko tuż po przebudzeniu warto odsłonić okno. Poprawia to nastrój, dodaje energii i pozwala regulować dobowy rytm organizmu.



Kawa przyspiesza metabolizm i zawiera antyoksydanty, które korzystnie wpływają na nasze zdrowie, ale... jeśli chcemy korzystać z tych wszystkich dobroczynnych właściwości, musimy zapomnieć o cukrze, tłustym mleku, słodzikach i syropach. Tym, którzy nie lubią czarnej kawy bez cukru poleca się zieloną herbatę, yerba mate, czystek.



Zacznij dzień od zdrowego śniadania. Unikaj słodkich produktów, węglowodanów prostych i żywności przetworzonej. Jeśli nie masz zbyt dużo czasu rano i nie jesteś przyzwyczajony do jedzenia śniadań, dobrym wyjściem mogą okazać się koktajle – przygotowuje się je szybko i można zabrać je na wynos.



Ćwiczenie to świetny sposób na pobudzenie i zwiększenie metabolizmu. Chociaż trudno się przełamać, gdy jesteśmy zaspani, naprawdę warto.



Ogromne znaczenie ma także pozytywne nastawienie od samego rana. Słuchanie relaksującej muzyki, zamiast czytania wiadomości, nie spowoduje wzrostu hormonów stresu już po przebudzeniu.

