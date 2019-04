Dieta jajeczna – czy faktycznie jest niebezpieczna?

Jajka są zdrowe, ale jedynie wówczas, gdy spożywamy je z umiarem. Jedzone codziennie mogą powodować, że nasz organizm zacznie niewłaściwie funkcjonować, np. wzrośnie poziom „złego” cholesterolu oraz pojawią się problemy żołądkowe. Monotonna dieta jajeczna może powodować dodatkowe dolegliwości zdrowotne oraz sprawić, że będziemy długo pamiętali o tym, aby nigdy więcej jej nie stosować.

Dieta jajeczna – zasady

5 kg w 7 dni? Brzmi kusząco, ale niestety, szybka dieta odchudzająca, bo taka właśnie jest dieta jajeczna, to w większości początek problemów z efektem jo-jo. Stosowanie diety opartej tylko o jeden składnik odżywczy (w tym przypadku dominuje białko) to prosty krok do poważnych problemów zdrowotnych oraz dolegliwości, które utrudnią chwilowe cieszenie się szczuplejszą sylwetką.

Dieta jajeczna opiera się na spożywaniu jajek na twardo (gotowanych nie dłużej niż 10 minut) z dodatkiem tłuszczu – najczęściej jest to majonez oraz oliwa, ale może to być również masło. Dzienny jadłospis przewiduje zjedzenie 6 ugotowanych jaj, porcji tłuszczu oraz niewielkiej ilości warzyw i owoców; można jeść, m.in. jabłka, pomarańcze i grejpfruty, a także warzywa korzeniowe.

Każdy posiłek składa się z 2 jajek, czyli dziennie możemy zjeść 3 posiłki; do śniadania i kolacji możemy zjeść owoc, a do obiadu zalecana jest sałatka ze świeżych warzyw. W czasie stosowania tej diety należy pić około 3 litrów różnych płynów np. wody, herbat owocowych i naparów ziołowych. Dietę trzeba stosować przez 14 dni, ale są też jej nieco krótsze warianty, np. dieta jajeczna 7-dniowa.

Czy jajka szkodzą?

Jak widać, jadłospis diety jajecznej jest bardzo restrykcyjny i na pewno nie jest on w stanie zaspokoić dziennego zapotrzebowania energetycznego dorosłej osoby, która musi pracować i wykonywać codzienne obowiązki domowe. Jajka są źródłem białka oraz dostarczają do naszego organizmu cenne aminokwasy, ale zawierają także szkodliwy cholesterol. Spożywane w nadmiarze, mogą sprzyjać miażdżycy i zakrzepicy; nadmiar tłuszczu, który jest obowiązkowym dodatkiem do jajek w czasie stosowania tej diety, zwłaszcza majonezu, także nie jest zdrowy i może powodować problemy żołądkowe, problemy z cerą oraz wpływać na zdrowie naszej wątroby i serca.

Dlaczego lepiej zrezygnować z diety jajecznej?

Dietetycy podkreślają, że dieta ta może znacząco odbić się na stanie naszego zdrowia. Jajka są wprawdzie zdrowe, bo dostarczają do organizmu. m.in. pełnowartościowe białko, żelazo, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E i K), witaminy z grupy B oraz magnez, potas, fosfor i lecytynę, ale mogą też negatywnie wpływać na stan naszego zdrowia. Jajek na twardo nie powinny jeść osoby z problemami żołądkowymi, bo są one wyjątkowo ciężkostrawne, jeżeli spożywamy je na czczo; nadmiaru jajek powinny też unikać osoby cierpiące na schorzenia wątroby, nerek i trzustki.

Skutki uboczne diety jajecznej

Monotonny jadłospis, który niemal nie uwzględnia węglowodanów oraz niska kaloryczność diety jajecznej powodują szereg skutków ubocznych podczas jej stosowania. Należą do nich, m.in. bóle i zawroty głowy, osłabienie, nudności, rozdrażnienie, kłopoty z zasypianiem oraz dolegliwości żołądkowe. Niekiedy dieta ta może doprowadzić do omdleń; w czasie stosowania diety jajecznej lepiej ograniczyć aktywność fizyczną, bo nasz organizm może nie podołać takiemu wyzwaniu.

Podsumowując, jedząc jedynie jajka oraz niewielkie ilości warzyw i owoców można szybko schudnąć, ale nie jest to efektywne i zdrowe odchudzanie. Dieta jajeczna może pogorszyć stan zdrowia np. spowodować niedobory żywieniowe oraz pogorszyć nasze samopoczucie. Dietetycy nie polecają tego typu kuracji ze względu na to, iż są one obarczone wysokim ryzykiem wystąpienia efektu jo-jo.

