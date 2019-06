Co o diecie warzywno-owocowej dr Ewy Dąbrowskiej sądzi jej synowa?

Tajemnicza śmierć młodego małżeństwa. Zarazili się wirusem na Fidżi

Dzień przed powrotem do domu młode małżeństwo z Teksasu trafiło do szpitala. Mimo szybkiej reakcji lekarzy nie udało się ich uratować, a w sprawie wszczęto dochodzenie. Wciąż nie wiadomo, na co zachorowali oraz czy jest to choroba zakaźna.