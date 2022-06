Głodówka 10 dni – efekty, rodzaje

Oczyszczanie organizmu sprzyja usunięciu z niego złogów i toksyn, które mogą zaburzać prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego oraz układu odpornościowego. Należy pamiętać, że detoks powinien być przeprowadzany w sposób rozsądny i odpowiedzialny, by nie doprowadzić do wycieńczenia organizmu.

Na czym polega detoks organizmu?

Detoks organizmu to terapia oczyszczająca, która pozwala usunąć toksyny oraz złogi pokarmowe. Na skutek powstrzymania się od spożywania pokarmów oczyszczaniu ulega przewód pokarmowy, z którego znikają szkodliwe substancje powstające przy przemianie materii. Mogą one zalegać w układzie pokarmowym, utrudniać procesy trawienne oraz opóźniać metabolizm, a także wywoływać uczucie ciężkości i pełności w żołądku. Jedno- czy dwudniowe głodówki, czyli okresowe powstrzymywanie się od spożywania pokarmów, mogą spowodować oczyszczenie organizmu i przynieść pozytywne efekty dla zdrowia. Wywołują również lepsze samopoczucie.

Detoks organizmu można przeprowadzić na wiele sposobów. Dużą popularnością cieszą się diety sokowe, ale również diety monotematyczne, które polegają na spożywaniu jednego rodzaju produktów. Dieta zupowa, dieta kapuściana, dieta ziemniaczana to tylko niektóre rodzaje diet, które sprzyjają oczyszczaniu organizmu. Nie powinny one jednak być stosowane dłużej niż kilka dni, ponieważ mogą doprowadzić do niedoborów substancji odżywczych.

Czym tak właściwie jest głodówka?

Głodówka polega na ograniczeniu spożywania pokarmów i płynów. Jest to forma oczyszczenia organizmu, wzmocnienia jego odporności, ale również wprowadzenia go w stan medytacji i kontemplacji. Głodówka bywa wykorzystywana do wyciszenia organizmu, zredukowania napięcia psychicznego.

Już Hipokrates uważał, że głodówka może pomóc uzdrowić organizm i zregenerować tkanki. Pitagoras z kolei zanim podjął się nauczania danej osoby, nakazywał jej przejść przynajmniej 40-dniową głodówkę. We wszystkich religiach post i głodówka wskazywane są jako formy oczyszczania ciała, połączenia ciała i umysłu, wyciszenia i drogą do Boga.

Czym jest głodówka lecznicza?

W czasie głodówki organizm ulega oczyszczeniu. Czym innym jednak jest głodówka, która powoduje detoks, oczyszcza organizm i sprzyja usuwaniu z jelit i układu pokarmowego zalegających w nim substancji, a czym innym jest głodówka, która ma działanie regenerujące i terapeutyczne.

Głodówkę leczniczą zaleca się osobom chorującym na otyłość, na schorzenia układu nerwowego, ale też układu sercowo-naczyniowego. Co więcej, sama głodówka pomaga również na nadciśnienie tętnicze, pomagając je uregulować i poprawiając stan zdrowia.

W czasie głodówki leczniczej uruchamia się odżywianie endogenne, które sprawia, że organizm korzysta z własnych zasobów, by zaspokoić swoje potrzeby. Brak spożywania pokarmów wręcz wymusza odżywianie endogenne - rozpoczyna się trawienie ubocznych produktów przemiany materii, złogów pokarmowych, zalegającej tkanki tłuszczowej.

Głodówka lecznicza pozwala oczyścić organizm ze szkodliwych toksyn, ale również poprawia napięcie skóry, kondycję włosów, uruchamia procesy regeneracyjne w organizmie. W czasie głodówki wątroba wytwarza ciała ketonowe, które odżywiają mózg i organizm. Powstają w procesie spalania tłuszczu i zapewniają energię dla organizmu.

Odżywianie wewnętrzne niesie szereg korzyści, ale stanowi również spore obciążenie dla organizmu. W tym czasie lepiej powstrzymać się od aktywności fizycznej, bo ciało jest osłabione. Konieczne jest za to regularne picie wody i systematyczne nawadnianie organizmu.

Po co robi się głodówkę?

Głodówkę stosuje się w celu oczyszczenia organizmu. Jest to jednak drastyczna forma pozbywania się toksyn, ponieważ może nie tylko doprowadzić do zmniejszenia masy ciała, ale również osłabienia organizmu. O ile krótka głodówka nie powinna mocno wycieńczyć organizmu, o tyle dłuższe zrezygnowanie z jedzenia może być niebezpieczne.

Jakie są rodzaje głodówek?

Wyróżnia się różne rodzaje głodówek. Dzieli się je ze względu na czas ich trwania, a także spodziewane efekty. I tak wyróżniamy:

głodówkę oczyszczającą – jest to krótka głodówka, która trwa maksymalnie dwa dni. Tego rodzaju post pozwala oczyścić organizm, usunąć toksyny, a także złogi pokarmowe

głodówkę odchudzającą – to kilkudniowa głodówka, która pozwala zredukować masę tłuszczową, zgubić kilka kilogramów i poprawić przemianę materii

głodówkę leczniczą – tego rodzaju głodówka jest zalecana przez lekarzy przy różnego rodzaju chorobach. Pozwala oczyścić organizm, zregenerować go i wzmocnić

Jak przygotować się do głodówki?

Aby głodówka przyniosła efekty i nie osłabiła organizmu, powinno się do niej dobrze przygotować. Jeśli zależy nam na głodówce leczniczej, to powinniśmy stopniowo redukować różnego rodzaju produkty, by przygotować ciało do detoksu.

Na początku zaleca się wyeliminowanie z jadłospisu wszystkich produktów wysoko przetworzonych, fast foodów, słodyczy, napojów gazowanych, alkoholu. Są to produkty, które obciążają układ pokarmowy, a nie przynoszą żadnych efektów zdrowotnych.

Należy również odstawić wszystkie produkty mleczne oraz nabiał, a także zwiększyć spożycie wody i herbatek ziołowych, które będą działały moczopędnie i wspomagały oczyszczanie organizmu.

Tego rodzaju dieta eliminacyjna powinna trwać przynajmniej 2 tygodnie, a dopiero później można przejść na głodówkę leczniczą. Przed rozpoczęciem głodówki zaleca się również oczyszczenie jelita grubego ze złogów. Można to zrobić za pomocą soli kuchennej - wystarczy 1 łyżeczkę soli rozpuścić w szklance ciepłej wody. Następnie pijemy taki napój i czekamy na efekt oczyszczający. Dobrze jest zrobić to tuż przed głodówką lub w pierwszym dniu głodówki.

Jak długo może trwać głodówka?

Głodówka lecznicza, która trwa 10 dni, jest niebezpieczna dla organizmu. Prowadzi do wycieńczenia i osłabienia go, może zaburzać procesy odpornościowe. Z tego względu zaleca się, by głodówka nie trwała dłużej niż 6 dni – jest to maksymalny czas, po którym organizm zaczyna słabnąć.

Głodówka oczyszczająca może trwać maksymalnie 2 dni. Już 10 godzin po posiłku organizm wchodzi w stan głodówki i zaczyna produkować glukozę z tłuszczu. Jest to tak zwany proces glukoneogenezy, związany ze spadkiem poziomu cukru i glukozy we krwi. Po około 24 godzinach od ostatniego posiłku rozpoczyna się autofagia – proces, w którym organizm zaczyna regenerować uszkodzone komórki. Nazywany jest on procesem odwracającym proces starzenia się organizmu.

Głodówka lecznicza powinna trwać maksymalnie 6 dni. Pozwala oczyścić organizm, usprawnić pracę układu pokarmowego. Zaleca się ją również u osób chorujących na astmę.

Po jakim czasie widać efekty głodówki?

Proces autofagii rozpoczyna się już około dobę po zjedzeniu ostatniego posiłku. Już w tym czasie daje się zauważyć pierwsze efekty oczyszczającej głodówki. Ciało staje się lżejsza, znika uczucie ciężkości i pełności w żołądku. Wyeliminowany zostaje problem ze wzdęciami i problemami trawiennymi. Rozpoczyna się również redukcja tkanki tłuszczowej, a efekty odchudzania bardzo szybko są wyraźnie odczuwalne.

Korzystne efekty głodówki to także dobre samopoczucie. Kontrolowana głodówka może przyczynić się do zwalczenia problemów zdrowotnych głównie żołądkowo-jelitowych. W czasie głodówki można zwalczyć również stan zapalny w organizmie. Ciała ketonowe, które wytwarza wątroba, zapewniają odżywianie wewnętrzne, odciążają przewód pokarmowy. Lecznicza głodówka może pomóc oczyścić organizm, ale warto pamiętać, że powinno jej towarzyszyć spożywanie dużych ilości płynów i napojów. Brak przyjmowania posiłków może podnieść stężenie kwasu moczowego w organizmie, nasilić choroby reumatyczne czy dnę moczanową. Z tego względu każdą dłuższą głodówkę należy skonsultować z lekarzem.

Ile można schudnąć na głodówce w tydzień?

W czasie tygodniowej głodówki można schudnąć nawet około 6 kilogramów. Jest to duża utrata wagi, ale aby była trwała, powinna wiązać się ze stopniowym wprowadzaniem różnego rodzaju pokarmów stałych po zakończeniu głodówki. W innym przypadku bardzo szybko może nastąpić efekt jo-jo, który niszczy wszystkie efekty oczyszczania organizmu.

Jak poprawnie wyjść z głodówki?

Aby głodówka oczyszczająca była efektywna, należy stopniowo do niej przyzwyczajać organizm, a następnie stopniowo z niej wychodzić. Po zakończeniu głodówki zaleca się zwiększenie ilości wypijanych napojów. Sprawdzają się soki owocowe oraz warzywne, które dostarczają witamin i minerałów organizmowi, a jednocześnie nie obciążają mocno układu trawiennego. Następnie stopniowo wprowadza się papki – musy owocowe i warzywne, zblendowane jarzyny.

W czasie wychodzenia z głodówki żywienie trochę przypomina rozszerzanie diety u niemowlaka i ma na celu przyzwyczajenie organizmu do spożywania produktów stałych. Później wprowadzamy gotowane jarzyny, surowe warzywa, ryby, mięso, unikając jednak wysoko przetworzonych produktów, słodyczy i fast foodów. Jeśli zbyt szybko wrócimy do starych nawyków żywieniowych, możemy nabawić się efektu jojo.

Głodówka jednodniowa nie obciąży mocno organizmu, ale kilkudniowa znacznie go osłabi. Z tego względu nie zaleca się szybkiego powrotu do aktywności fizycznej po etapie wychodzenia z głodówki.

Czy zdrowotna głodówka wycieńcza?

Głodówka może doprowadzić do wycieńczenia i osłabienia organizmu. Długotrwały post i wykluczenie z jadłospisu jakichkolwiek substancji odżywczych osłabia układ odpornościowy i negatywnie oddziałuje na organizm człowieka. Już po kilku dniach pojawiają się symptomy osłabienia organizmu, do których zaliczają się m.in. zawroty głowy, bóle głowy, duszności, bóle brzucha. Jeśli głodówka nie zostanie przerwana, może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w organizmie, a nawet do śmierci.

Głodówka na wodzie – skąd czerpać wiedzę?

Głodówka zazwyczaj polega na spożywaniu wyłącznie niskozmineralizowanej wody, która nawadnia organizm, ale jednocześnie nie obciąża nerek. Tego rodzaju post sprawia, że organizm korzysta z własnych zapasów, by wytworzyć substancje niezbędne do życia.

10-dniowa głodówka oczyszczająca może przynieść efekty w postaci pozbycia się złogów pokarmowych i zregenerowania organizmu, ale również znacznie osłabić organizm. Dlatego należy uważnie obserwować swoje ciało i kontrolować to, co się z nim dzieje. Zazwyczaj do przygotowania ciała i organizmu do głodówki oczyszczającej, zaleca się dokładne przestudiowanie zaleceń takiego rodzaju detoksu. Dobrym źródłem jest głównie książka "Lecznicza głodówka" Giennadija Małachowa.

Skutki uboczne głodówki

Głodówka zazwyczaj można obciąża organizm, dlatego kluczowe jest zarówno przygotowanie do niej ciała, jak i późniejsze stopniowe wychodzenia z głodówki. W czasie głodówki leczniczej występuje szereg objawów ze strony organizmu. Pojawiają się ból głowy, zawroty głowy, uczucie osłabienia, uczucie głody. Organizm trawi zapasy glikogenu, dlatego stopniowo zaczyna brakować energii, pojawia się złe samopoczucie.

W tym czasie jednak układ trawienny ulega regeneracji, po krótkim czasie pojawia się również uczucie lekkości i znikają problemy trawienne. Oczyszczanie organizmu następuje już po 1-2 dniach powstrzymania się od spożywania pokarmów. Jeśli zależy nam na tym, by oczyścić ciało z toksyn i ze złogów, po dwóch dobach powinniśmy wrócić do właściwego sposobu żywienia. W innym wypadku objawy osłabienia mogą się nasilić, mogą wystąpić zawroty głowy, omdlenia, może dojść do wypadania włosów.

Efekty głodówki - wideo

Głodówki większości osób kojarzą się jako forma protestu. I nic dziwnego – głodzenie się prowadzi do wyniszczenia organizmu. Jest też świadectwem bardzo silnej woli. Niektórzy ludzie wierzą jednak, że głodówka może mieć dobry wpływ na zdrowie, np. Radosław Opała – dietetyk, który organizuje postne wyprawy. Ponieważ temat jest kontrowersyjny, w programie Dzień dobry TVN postanowiono skonfrontować poglądy Opały z poglądami lekarza, Łukasza Durajskiego. Widzowie mogli także posłuchać, co o poście twierdzą sami uczestnicy wyprawy i jakie efekty przyniosła im głodówka:

Radosław Opała w studiu Dzień dobry TVN zachwalał właściwości głodówki, mówiąc, że dzięki niej zachowani np. proces autofagii, czyli samo zjadania się komórek (wewnętrzne czyszczenie organizmu). Ekspert podkreślał jednak, że głodówka powinna być przeprowadzana z rozsądkiem i zgodził się z prowadzącym, że zbilansowana dieta jest w wielu przypadkach dobrym sposobem radzenia sobie z większością przypadłości dietetycznych.

Łukasz Durajski, pediatra, którego również zaproszono do studia, nie podziela zdania dietetyka. – Głodówka jest bardzo dużym problemem zdrowotnym – mówi. Durajski podkreślił, że w czasie głodówki nie dostarczamy do organizmu żadnych składników mineralnych, powodujemy awitaminozę. Uczestnicy głodówek muszą liczyć się z osłabieniem układu odpornościowego. Lekarz wypowiedział się także w kwestii autofagii:

