Dieta w walce z trądzikiem – co jeść, a czego unikać?

Walka z trądzikiem wymaga cierpliwości. Na rynku nie brakuje różnych, specjalistycznych preparatów do pielęgnacji cery z niedoskonałości, jednak niewiele one pomogą, jeśli odżywiamy się w niewłaściwy sposób. Tak – to, co jemy, ma ogromny wpływ na stan naszej skóry. Sprawdź, co wykluczyć z codziennej diety i po jakie produkty sięgać częściej.

Odpowiednie odżywianie ma bardzo duży wpływ na cerę. To właśnie w pożywieniu znajdują się cenne składniki odżywcze, ale też związki takie jak antyoksydanty czy flawonoidy, które dbają o nasze zdrowie i wygląd zewnętrzny. W walce z trądzikiem większość z nas wybiera drogę na skróty – sięgamy po silnie działające płyny antybakteryjne do mycia twarzy, szorujemy skórę peelingami, nakładamy maski złuszczające i dziwimy się, że nie ma efektów. Należy pamiętać, że większość tych specyfików wysusza i podrażnia skórę na twarzy, więc trzeba z nich korzystać z rozsądkiem. Najlepsze efekty da połączenie zdrowej diety z odpowiednią pielęgnacją cery. Co jeść, żeby zmniejszyć objawy trądziku? Warto spożywać produkty bogate w witaminę A, która reguluje złuszczanie naskórka. Obfitują w nią ryby, wątróbka, jajka, masło, marchewka, szpinak, pomidory i morele. Witamina B2, B6 i niacyna ograniczają łojotok. Znajdziesz je w rybach, fasoli, pełnoziarnistym pieczywie, migdałach, drożdżach, soi, bananach. Cynk łagodzi stany zapalne i przyśpiesza leczenie trądziku. Jego źródłem są owoce morza, ziarna zbóż, pestki dyni i jajka. Jakich produktów nie jeść, gdy mamy pryszcze? W przypadku cery trądzikowej szczególnie ważne jest, aby wykluczyć z diety wszystkie produkty wysokoprzetworzone. Znajduje się w nich mnóstwo soli, tłuszczu, cukrów, konserwantów, barwników i wzmacniaczy smaku. Należy uważać więc na słodycze, słone przekąski, fast-foody. Wygląd naszej cery mogą pogorszyć także ostre przyprawy i alkohol. Czytaj także:

