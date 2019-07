The Warrior Diet – walcz z nadwagą jak prawdziwy wojownik

Dieta Wojownika to sposób żywienia, który cyklicznie wydłuża okresy spożywania niewielkich ilości pokarmu z krótkimi „okienkami”, w których wolno jeść bardzo dużo. Jest to sposób uznany za skuteczny, jeżeli chodzi o utratę wagi, poprawę poziomu energii i jasności umysłu. Jednak niektórzy eksperci w dziedzinie zdrowia twierdzą, że ta metoda odchudzania jest zbyt ekstremalna, co czyni ją niewłaściwą.

Czytaj także:

10 spektakularnych korzyści z zastosowania postu przerywanego

Czym jest Dieta Wojownika?

Dieta Wojownika została opracowana w 2001 r. przez Ori Hofmeklera, byłego członka Izraelskich Sił Specjalnych, który zmienił branżę na fitness i zdrowe odżywianie. Jego dieta jest uważana za rodzaj przerywanego postu. Opiera się na wzorcach jedzenia praktykowanych przez starożytnych wojowników, którzy spożywali niewiele w ciągu dnia, za to ucztowali w nocy.

Według autora dieta ma na celu ulepszenie „sposobu, w jaki jemy, czujemy, działamy i wyglądamy” poprzez narażanie swojego organizmu na stres wywoływany ograniczonym przyjmowaniem pokarmu. To powoduje konieczność uruchomienia „instynktu przetrwania”. Sam Ori Hofmekler przyznał, że opracowana przez niego dieta opiera się na jego własnych przekonaniach i obserwacjach, a nie ściśle na nauce.

Osoby, które praktykują tę dietę, nie jedzą przez 20 godzin dziennie, a następnie spożywają w nocy tyle jedzenia, ile mogą. Podczas 20-godzinnego okresu postu mogą spożywać niewielkie ilości produktów mlecznych, jajek gotowanych na twardo, surowych owoców i warzyw, a także dużych ilości napojów pozbawionych kalorii.

Po upływie tych 20 godzin można dostarczyć do organizmu dowolny rodzaj żywności w dowolnych ilościach, jednak wyłącznie podczas tego czterogodzinnego okienka. Zachęca się jednak do spożywania wówczas nieprzetworzonych, zdrowych i ekologicznych wyborów żywieniowych.

Aby rozpocząć dietę, chętni powinni odbyć trzytygodniowy okres próbny, którego plan jest podzielony na fazy. Zwolennicy Diety Wojownika twierdzą, że ta metoda odchudzania spala tłuszcz, poprawia koncentrację, zwiększa poziom energii i usprawnia procesy naprawy komórek.

Zalety Diety Wojownika

Nie zostały przeprowadzone żadne badania dotyczące dokładnie Diety Wojownika, jednak było już wiele tych, które dotyczą przerywanego postu. Chociaż Dieta Wojownika jest rzeczywiście nieco bardziej ekstremalna niż inne, bardziej powszechne rodzaje przerywanego postu, jak metoda 16: 8 (post przez 16 godzin, spożywanie pokarmów przez pozostałe 8 godzin). Z tego powodu można sądzić, że korzyści związane z przerywanym postem odnoszą się również do Diety Wojownika:

Może pomóc w utracie wagi. Stosowanie różnych wariantów przerywanego postu, w tym 20-godzinnych cykli na czczo, zostały powiązane z utratą wagi. Jedno z badań dotyczących diety przypominającej Dietę Wojownika (post przez 20 godzin) wykazało, że ludzie, którzy spożywali posiłki przez cztery godziny wieczorem, doświadczyli większej utraty wagi niż ci, którzy spożywali taką samą ilość kalorii w posiłkach przez cały dzień. Co więcej, ci, którzy jedli jeden posiłek dziennie, wykazywali znaczne zmniejszenie masy tłuszczowej i zwiększenie masy mięśniowej. Niedawny przegląd wyników sześciu badań wykazał, że różne rodzaje okresowego postu, od 3 do 12 miesięcy, były skuteczniejsze w kwestii utraty wagi niż brak jakiejkolwiek diety. Stwierdzono jednak, że nie było znaczących różnic w utracie wagi pomiędzy osobami stosującymi przerywany post i stałe ograniczenie kalorii. To oznacza, że ​​ograniczenie kalorii bez postu było równie skuteczne. Ponadto, chociaż podczas Diety Wojownika rzeczywiście zazwyczaj następuje zmniejszenie spożycia kalorii, niektórzy ludzie przestrzegający tego modelu żywieniowego mogą spożywać zbyt wiele kalorii podczas czterogodzinnego okienka, a przez to przybierać na wadze.

Może poprawić zdrowie mózgu. Takie podejrzenia istnieją w oparciu o badania naukowe nad przerywanym postem. Stwierdzono, że okresowy post korzystnie wpływa na regulację stanów zapalnych, które wpływają na funkcjonowanie mózgu. Na przykład badania na zwierzętach wykazały, że okresowe głodzenie zmniejsza markery zapalne, takie jak interleukina 6 (IL-6) i czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-α), które mogą negatywnie wpływać na pamięć i uczenie się. Zgodnie z innymi badaniami na zwierzętach okresowy post ma działanie ochronne względem choroby Alzheimera. Jednak badania w tej dziedzinie są w toku i należy pod tym kątem uzyskać dowody na ludziach.

Może zmniejszać stany zapalne. Uważa się, że stany zapalne spowodowane stresem oksydacyjnym są przyczyną wielu chorób, takich jak choroby serca, cukrzyca i niektóre nowotwory. Badania wykazały, że przerywany post może być skutecznym sposobem zmniejszenia stanu zapalnego w organizmie. W jednym z badań na 34 zdrowych mężczyznach stwierdzono, że post w stosunku 16: 8 zmniejsza stężenie TNF-α i interleukiny 1 beta (IL-1β), substancji wywołujących stan zapalny.

Może usprawnić kontrolę poziomu cukru we krwi. Badanie przeprowadzone na 10 osobach z cukrzycą typu 2 wykazało, że osoby pozostające na czczo przez 18-20 godzin na dobę ulegają znacznemu zmniejszeniu masy ciała oraz mają lepsze poziomy cukru we krwi na czczo i po posiłku. Inne badanie wykazało, że okresowe głodzenie zwiększa szanse na hipoglikemię (niski poziom cukru we krwi), nawet podczas przyjmowania mniejszych dawek leków zmniejszających stężenie cukru we krwi. Chociaż obniżenie poziomu cukru we krwi w bezpieczny sposób jest korzystne, hipoglikemia może prowadzić do poważnych powikłań. Dlatego osoby chore na cukrzycę, które są zainteresowane przerywanym postem, powinny najpierw skonsultować się z lekarzem.



Czytaj także:

48-godzinny post sposobem na niższą wagę i lepsze zdrowie?

Fazy okresu wstępnego

Hofmekler twierdzi, że każdy, kto rozpoczyna Dietę Wojownika, powinien odbyć wstępny trzytygodniowy i trójfazowy plan poprawy zdolności organizmu do zamiany tłuszczu na energię:

Faza I: „Detox”

Wytrzymaj 20 godzin w ciągu dnia na sokach warzywnych, czystym bulionie, nabiale (jogurt, twaróg), jajkach na twardo, surowych owocach i warzywach;

Podczas czterogodzinnego okienka zjedz sałatkę z dressingiem z oleju i octu, następnie jeden duży lub kilka mniejszych posiłków złożonych z białek roślinnych, małych ilości sera i gotowanych warzyw oraz pełnoziarnistego pieczywa bez zawartości pszenicy;



Kawa, herbata, woda i małe ilości mleka mogą być spożywane przez cały dzień.



Faza II: „High Fat”

Przez 20 godzin w ciągu dnia pij soki warzywne, czysty bulion, spożywaj nabiał (jogurt, twaróg), jajka na twardo, surowe owoce i warzywa;



Podczas czterogodzinnego okienka zjedz sałatkę z dressingiem z oleju i octu, a następnie chude białko zwierzęce, gotowane warzywa i co najmniej jedną garść orzechów;



Podczas fazy II nie są spożywane żadne ziarna ani produkty skrobiowe.

Faza III: „Concluding Fat Loss”

Ta faza dzieli się na okresy wysokiego stężenia węglowodanów i wysokiego stężenia białka:

1–2 dni bogate w węglowodany



1-2 dni bogate w białko



1–2 dni bogate w węglowodany



1-2 dni bogate w białko.

W dni o wysokiej zawartości węglowodanów:

Przez 20 godzin w ciągu dnia pij soki warzywne, czysty bulion, spożywaj nabiał (jogurt, twaróg), jajka na twardo, surowe owoce i warzywa;



Podczas czterogodzinnego okienka zjedz sałatkę z dressingiem z oleju i octu, następnie gotowane warzywa, małe ilości białka zwierzęcego i jedno główne źródło węglowodanów, takie jak kukurydza, ziemniaki, makaron, płatki jęczmienne lub owsiane;

W dni o wysokiej zawartości białka:

Przez 20 godzin w ciągu dnia pij soki warzywne, czysty bulion, spożywaj nabiał (jogurt, twaróg), jajka na twardo, surowe owoce i warzywa;



Podczas czterogodzinnego okienka wieczorem zjedz sałatkę z dressingiem z oleju i octu, a następnie 227-454 g białka zwierzęcego i porcję gotowanych, nieskrobiowych warzyw;



Chociaż ziarna i produkty skrobiowe nie powinny być spożywane podczas okienka w fazie III, można zjeść na deser niewielką ilość świeżych owoców tropikalnych.



Hofmekler zaleca, aby po zakończeniu trzech etapów diety rozpocząć je na nowo.

Co jeść, a czego unikać?

Chociaż dieta pozwala na spożywanie dowolnej żywności, warto postawić na tę zdrową, za to należy unikać przetworzonej żywności, konserwantów, dodawanych cukrów i sztucznych substancji słodzących.

Pokarmy, które można spożywać w małych porcjach podczas fazy głodówkowej:

Owoce: jabłka, banany, kiwi, mango, brzoskwinia, ananas



Soki warzywne: z buraków, marchwi, selera



Rosół: drobiowy, wołowy



Surowe warzywa: marchew, papryka, grzyby, cebula, zielenina



Przyprawy: niewielkie ilości oliwy z oliwek, octu jabłkowego



Nabiał: mleko, jogurt, twaróg



Białko: jajka na twardo



Napoje: woda, kawa, herbata.

Pokarmy przeznaczone do jedzenia w czasie okienka, kiedy możesz zjeść znacznie więcej:

Gotowane warzywa: kalafior, brukselka, cukinia



Białka: kurczak, steki wołowe, ryba, indyk, jajka



Produkty skrobiowe: fasola, ziemniaki, kukurydza, bataty



Ziarna: owies, komosa ryżowa, jęczmień, wyroby piekarnicze



Nabiał: mleko, ser, jogurt



Tłuszcze: orzechy, oliwa z oliwek

Żywność, której należy unikać:

Słodycze: ciastka, ciasta, cukierki

Frytki

Fast food



Smażone jedzenie



Przetworzone mięso (wędliny, bekon)



Rafinowane węglowodany



Sztuczne słodziki



Słodzone napoje, takie jak soki owocowe czy napoje gazowane.

Czytaj także:

Ile posiłków dziennie powinieneś jeść? Odpowiedź może cię zaskoczyć