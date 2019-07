Dieta GOLO – co to jest i na czym polega?

Dieta GOLO była jedną z najczęściej wyszukiwanych diet w 2016 r. i od tego czasu zyskuje na popularności. Możesz wykupić program dietetyczny na 30, 60 lub 90 dni. Stosowanie tej diety gwarantuje szybką utratę wagi i poprawę zdrowia bez liczenia kalorii i monitorowania zawartości konkretnych składników odżywczych. Stwierdzono również, że GOLO pobudza metabolizm, zwiększa poziom energii oraz utratę tłuszczu. Wszystko to ma miejsce dzięki uzyskaniu równowagi poziomu hormonów.

Czym jest dieta GOLO?

Dieta GOLO wpływa korzystnie na poziom insuliny, który z kolei ma znaczenie w procesie zdrowej i skutecznej utraty wagi. Została opracowana przez zespół lekarzy i farmaceutów. Ma pomóc zrównoważyć poziom hormonów, przyspieszyć metabolizm i wspomagać organizm w osiągnięciu trwałej utraty wagi.

Dietę stworzono w oparciu o wyniki badań, które wykazały, że dieta o niskim indeksie glikemicznym – czyli składająca się głównie z żywności, która nie podnosi poziomu cukru we krwi ani poziomu insuliny – może wspomóc utratę wagi oraz spalanie tłuszczu i przyspieszyć metabolizm.

Twórcy diety GOLO podają, że możesz jeść nawet 20-30 procent więcej żywności niż w przypadku konwencjonalnych diet odchudzających. Dzięki temu przyspieszysz metabolizm i będziesz mógł koncentrować się na zdrowszych wyborach, zamiast liczyć kalorie lub ograniczać spożywanie posiłków.

Aby uzyskać lepsze rezultaty, autorzy diety zalecają równoległe stosowanie suplementu o nazwie GOLO Release, który zawiera szereg ekstraktów roślinnych i minerałów. Mają one pomagać w regulacji poziomu cukru we krwi, zwiększać energię oraz zmniejszać uczucie głodu. Zamawiający otrzymuje również tzw. plan ratunkowy GOLO, czyli przewodnik, który uczy, jak komponować zbilansowane, zdrowe posiłki i spożywać ulubione potrawy – w oparciu o osobistą szybkość metabolizmu. Plan zapewnia również dostęp do społeczności online, która obejmuje bezpłatne plany posiłków, oceny stanu zdrowia, wsparcie od trenerów online i pomocne w diecie produkty w niższych cenach.

Czy rzeczywiście pomaga schudnąć?

Dieta GOLO skłania do spożywania zdrowej, pełnowartościowej żywności oraz zwiększenia aktywności fizycznej – co właściwie może pomóc w odchudzaniu. Na podstawie kilku badań – finansowanych i prowadzonych przez twórców diety GOLO – stwierdzono jej skuteczność. Są one dostępne na stronie internetowej firmy.

Pewne badanie, które trwało 26 tygodni, a w którym udział wzięło 35 dorosłych z nadwagą i otyłością wykazało, że połączenie określonego schematu ćwiczeń wraz z zażywaniem suplementu GOLO i zmianą sposobu żywienia na tę dietę spowodowało średnią utratę masy ciała wynoszącą 14 kg.

Inne badanie przeprowadzone z udziałem 21 osób wykazało, że ci, którzy połączyli dietę i ćwiczenia z suplementem GOLO Release, stracili łącznie 24 kg w ciągu 25 tygodni – lub o około 15 kg więcej niż grupa kontrolna, która nie przyjmowała suplementu.

Należy jednak pamiętać, że były to badania na niewielką skalę, a ich wyniki nie zostały opublikowane w naukowych czasopismach. Ponieważ badania były finansowane i prowadzone przez twórców diety GOLO, istnieje wysokie ryzyko stronniczości w kwestii wyników.

Ponadto nie wyjaśniono, czy utrata masy ciała jest spowodowana przez samo stosowanie programu GOLO, czy może przez kombinację zdrowej diety, ćwiczeń i zmiany stylu życia.

Zalety diety GOLO

Dieta GOLO opiera się na kilku stałych zasadach, takich jak zwiększenie wysiłku fizycznego i wyeliminowanie przetworzonej żywności. Może dzięki temu skutkować utratą wagi i poprawić poziom cukru we krwi.

W istocie, na podstawie wielu badań wykazano, że regularne ćwiczenia mogą obniżać poziom cukru we krwi u osób z cukrzycą i nie tylko. Ponadto jedna z analiz 98 produktów gotowych do spożycia wykazała, że mało przetworzona żywność szybciej przynosi uczucie sytości i bardziej redukuje poziom cukru we krwi niż produkty wysoko przetworzone.

Dieta GOLO motywuje również do spożywania bogatych w składniki odżywcze pokarmów takich jak owoce, warzywa, zdrowe tłuszcze i chude białka. Dzięki temu łatwiej jest dostarczyć do organizmu wszystkie niezbędne witaminy, minerały i antyoksydanty.

Co więcej, dieta może być dobrym rozwiązaniem, jeśli masz mocno ograniczoną wiedzę na temat odżywiania lub nie masz czasu jej pogłębiać. GOLO ułatwia komponowanie zbilansowanych posiłków. W jednym daniu łączy 1-2 porcje węglowodanów, białek, tłuszczów i warzyw.

Co można jeść?

Jednym z fundamentów diety GOLO jest GOLO Metabolic Fuel Matrix. Umożliwia dokonywanie wyborów z czterech „grup paliwowych” – białek, węglowodanów, warzyw i tłuszczów. Powinieneś jeść trzy posiłki dziennie i przydzielać 1-2 standardowe porcje z każdej grupy paliwowej na posiłek. Wielkości porcji znacznie się różnią: porcję może stanowić jedna łyżka stołowa (15 ml) oliwy z oliwek albo 85 gramów chudego białego mięsa lub ryb. Ćwiczenia z kolei przyczyniają się do tego, że dieta staje się mniej restrykcyjna. To pozwala ci spożywać przekąski lub dodatkowe porcje jedzenia w ciągu dnia.

Oto niektóre z produktów, które wolno spożywać:

Białko: jaja, mięso, drób, owoce morza, orzechy, produkty mleczne;



Węglowodany: jagody, owoce, ignamy, dynia piżmowa, słodkie ziemniaki, białe ziemniaki, fasola, produkty pełnoziarniste;



Warzywa: szpinak, jarmuż, rukola, brokuły, brukselka, kalafior, seler, ogórki, cukinia;



Tłuszcze: oliwa z oliwek, olej kokosowy, orzechy, nasiona chia, nasiona konopi, nasiona lnu.



Dieta GOLO eliminuje przetworzone produkty spożywcze i skupia się na zdrowej, pełnowartościowej żywności. Krótkoterminowe wersje diety, takie jak „7-Day Kickstart” lub „Reset 7”, są przedstawiane jako szybkie i proste sposoby oczyszczenia organizmu z toksyn przed przejściem do standardowej diety GOLO. W przypadku tych krótkich diet żywność, taką jak czerwone mięso, produkty mleczne i ziarna, należy całkowicie wyeliminować. Można je jednak później ponownie wprowadzić i spożywać z umiarem w ramach regularnej diety GOLO.

Czego zatem należy unikać? Oto lista produktów:

Przetworzona żywność: chipsy ziemniaczane, krakersy, ciastka, wypieki;



Czerwone mięso: tłusta wołowina, jagnięcina, wieprzowina (tylko w dietach krótkoterminowych);



Napoje słodzone cukrem: napoje gazowane, napoje izotoniczne, słodzone herbaty, soki;



Ziarna: chleb, jęczmień, ryż, owies, makaron, proso (tylko w dietach krótkoterminowych);



Produkty mleczne: ser, mleko, jogurt, masło, lody (tylko w dietach krótkoterminowych);



Sztuczne substancje słodzące: aspartam, sukraloza, sacharyna.



Potencjalne skutki uboczne

Dieta GOLO w oryginalnej wersji z suplementacją i innymi dodatkami do zakupienia jest kosztowna. Jedno opakowanie suplementu GOLO kosztuje 38 dolarów za 90 tabletek. Zawiera on ekstrakty roślinne, które mają wspomagać metabolizm, a także mikroelementy. Składniki te można łatwo dostarczyć wraz z prawidłowo skomponowaną dietą lub poprzez przyjmowanie ogólnodostępnych suplementów zawierających cynk, chrom i magnez.

Ponadto, choć wiele osób może z łatwością komponować zdrowe posiłki zgodne z zasadami diety, inni mogą uważać to za trudne i narzucające sporo restrykcji. Dietę charakteryzują dosyć surowe zasady dotyczące tego, które produkty spożywcze i w jakiej wielkości porcji są dozwolone. Mnogość odmian diety i wiele innych czynników, które należy wziąć pod uwagę – takich jak indywidualne tempo przemiany materii – mogą również powodować różne dylematy.

Co najważniejsze, brakuje bezstronnych badań dotyczących diety GOLO. Jak już zauważono, jedyne dostępne badania są bezpośrednio finansowane i prowadzone przez jej twórców. Dlatego nie jest jasne, czy sam program dietetyczny ma jakieś dodatkowe korzyści oprócz zwykłego promowania zdrowej diety i regularnych ćwiczeń.

