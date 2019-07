Dieta Shakeology – czy pozwala skutecznie schudnąć?

Koktajle białkowe, jak i te zastępujące posiłki należą do najpopularniejszych suplementów odchudzających na rynku. Chociaż dostępnych jest wiele różnych rodzajów koktajli zastępujących źródła białka i tradycyjne posiłki, to właśnie Shakeology – krzyżówka shake'a zastępującego posiłek z shake'iem białkowym – stała się hitem wśród konsumentów.

Czym jest Shakeology?

Shakeology to sposób odżywiania opracowany przez zespół entuzjastów odnowy biologicznej w 2009 r., w którego skład wchodzi także Darin Olien, dyrektor generalny i współzałożyciel Beachbody – firmy, która sprzedaje filmy treningowe, suplementy i programy żywieniowe. Shakeology jest główną częścią programu odchudzania Beachbody, a członkowie tego programu są zachęcani do codziennego picia koktajli.

Shakeology promowana jest jako „shake superfood”, który ma pomóc ludziom schudnąć, zmniejszyć apetyt na dania typu fast food, zwiększyć poziom energii i wspomóc procesy trawienne.

Dieta łączy spożywanie shake'ów białkowych i shake'ów zastępujących posiłki. Występuje wiele kombinacji smakowych tej diety, takich jak wanilia, czekolada i truskawka. Dostępne są opcje tradycyjne – mleczne, oraz wegańskie, odpowiednie dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą spożywać produktów mlecznych lub zwierzęcych.

Większość koktajli zawiera 17 gramów białka, a ich kaloryczność waha się od 140 do 160 kalorii na 36-gramową porcję. Koktajle zawierają mieszankę białek, w tym białka serwatki i grochu, a także witaminy, zioła, przeciwutleniacze, probiotyki i enzymy trawienne. Mieszanki „Super-Fruit” i „Super-Green” obejmują sproszkowane koktajle owocowe i warzywne, z produktów takich jak jarmuż, chlorella, jagody goji i granat.

Osobom odchudzającym zaleca się połączenie jednej miarki Shakeology z 236-355 ml wody, soku, mleka lub napoju roślinnego i spożycie takiej mikstury raz lub dwa razy dziennie. Chociaż wiele osób używa Shakeology jako napoju zastępującego posiłek, firma przestrzega, że ​​pojedyncze zastąpienie posiłku Shakeology jest w porządku, ale nie powinno się tego robić regularnie. Firma radzi konsumentom Shakeology, aby stosowali koktajle jako uzupełnienie zdrowego posiłku lub przekąskę.

Czy Shakeology pozwala schudnąć?

Zastąpienie posiłku shake'iem o zmniejszonej liczbie kalorii prawdopodobnie spowoduje utratę wagi u większości ludzi. To samo dotyczy jednak zmniejszenia porcji lub spożycia posiłku zawierającego mniej kalorii. Kluczem do utraty wagi jest deficyt kaloryczny, czy to przez spożywanie mniejszej ilości kalorii, czy przez wydatkowanie większej ilości energii poprzez zwiększoną aktywność.

Kiedy koktajle z programu Shakeology są przygotowywane na bazie wody, zawierają około 160 kalorii, czyli tyle samo, co dwa jaja. Jednak zdecydowanej większości ludzi taka liczba kalorii spożywanych w pojedynczym posiłku zwyczajnie nie wystarcza. Z tego powodu zastąpienie śniadania, lunchu lub kolacji takim shake'iem prawdopodobnie spowoduje utratę wagi, o ile nie przejadasz się, spożywając inne posiłki przez resztę dnia.

Wiele badań wykazało, że niskokaloryczne zamienniki posiłków (w tym koktajle) mogą być skuteczne w szybkiej utracie wagi. Jednak niektóre z nich pokazują, że stosowanie typowych technik ograniczenia kalorii jest bardziej skuteczne do tego, by zachować dobrą wagę w dłuższej perspektywie, w porównaniu do polegania na programach, które wprowadzają posiłki zastępcze w postaci koktajli.

Na przykład, niedawno przeprowadzone badanie z udziałem 132 osób z nadwagą wykazało, że krótkotrwała utrata masy ciała była podobna w grupach, którym podawano koktajle zastępujące posiłek lub nauczano technik redukcji kalorii przy spożywaniu standardowego jedzenia. Jednakże grupa nauczona redukcji kalorii w obrębie tradycyjnego pokarmu, w ciągu 36-miesięcznych obserwacji doświadczyła znacznie mniejszego efektu jojo niż grupa zastępująca posiłki.

Pokazuje to, że chociaż spożywanie shake'ów zastępujących posiłki może sprzyjać szybkiej utracie wagi, stworzenie zdrowego redukcyjnego planu żywieniowego w obrębie całej tradycyjnej żywności jest bardziej skuteczne w utrzymaniu wagi na długo.

