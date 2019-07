Dlaczego warto jeść ciecierzycę? Przepis na hummus

Ciecierzyca jest często wykorzystywana w kuchni wegetariańskiej i wegańskiej. To doskonałe źródło białka i błonnika. Co więcej, ma szerokie zastosowanie. Dowiedz się, dlaczego warto włączyć do swojej diety cieciorkę, nawet jeśli jesteś miłośnikiem dań mięsnych. Może przekona cię przepis na hummus?

Jako bogate źródło witamin, minerałów i błonnika, ciecierzyca może oferować wiele korzyści zdrowotnych, takich jak poprawa trawienia, wspomaganie kontroli masy ciała i zmniejszanie ryzyka kilku chorób. Dlaczego warto jeść cieciorkę? Ciecierzyca jest doskonałym źródłem białka roślinnego.

Jest niskokaloryczna – zawiera 46 kalorii na porcję 1 uncji (28 gramów). Ciecierzyca dostarcza także różnorodnych witamin i minerałów, a także przyzwoitą ilość błonnika i białka.

Rozpuszczalny błonnik z ciecierzycy pomaga zmniejszyć poziom trójglicerydów i poziomu „złego” cholesterolu.

Ciecierzyca jest źródłem saponin, które są związkami roślinnymi, które mogą pomóc w zapobieganiu rozwojowi niektórych nowotworów.

Białko i błonnik z ciecierzycy mogą pomóc utrzymać apetyt pod kontrolą.

Cieciorka ma niski indeks glikemiczny, dzięki czemu pomaga kontrolować poziom cukru we krwi.

Ciecierzyca jest tania i stanowi świetny dodatek do wielu dań. Przepis na hummus z ciecierzycy Kiedy zobaczysz, jak mało pracy potrzeba, by zrobić pyszny hummus z ciecierzycy, od razu popędzisz do sklepu po składniki. Do zrobienia przepysznej pasty potrzebujesz ich tylko kilka. Najlepiej smakuje z pieczywem pita. Składniki: puszka ciecierzycy,



2 ząbki czosnku,



3 łyżki tahini,



oliwa,



ostra papryka,



sól. Całość wystarczy zblendować. Czytaj także:

