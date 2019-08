Dieta paleolityczna dobrze wpływa na układ krążenia

Dieta paleolityczna

Dieta paleolityczna (lub w skrócie paleo) opiera się na odtworzeniu w swoim menu diety z epoki paleolityczne tj. okresu, gdy nasi przodkowie tworzyli kulturę zbieracko-łowiecką. Uważa się, że w wyniku ewolucji nasz organizm był przede wszystkim dostosowany do warunków paleolitycznych, gdy dostępność pokarmu była ograniczona. Ludzkość zbyt krótki czas jest eksponowana na wysokokaloryczną dietę współczesną, aby w wyniku ewolucji doszło do dostosowania organizmów, które będą posiadały odpowiednie mechanizmy biologiczne do ograniczania złych skutków wysoce przetworzonego pożywienia. Dieta paleo opiera się na chudym mięsie, rybach, jajkach, owocach, warzywach oraz orzechach, przy czym pomija się przetwarzaną żywność, produkty zbożowe, nabiał oraz dodawanie cukru i soli.

Metaanaliza badań

Metaanalizą nazywamy statystyczne opracowanie wyników badań klicznych. Takiemu właśnie opracowaniu poddano osiem badań, oceniających efekty diety paleolitycznej w porównaniu z innymi sposobami żywienia. W artykule opisanym na łamach Advances in Nutritionstosowanie diety paleo zmniejszało masę ciała (- 2,17 kg), obwód pasa (-2,90 cm), BMI (-1,15 kg/m2), procent tkanki tłuszczowej (-1,38%), ciśnienie tęcznie skurczowe (- 4,24 mmHg) i rozkurczowe (-2,95 mmgHg) oraz w niewielkim stopniu parametry profilu lipidowego: tróglicerydy, cholesterol LDL w porównaniu z innymi sposobami żywienia. Każdy z tych czynników ma związek z ryzykiem wystąpienia zawału oraz udaru. Można zatem spodziewać się, że stosowanie diety paleo, podobnie jak diety środziemnomorskiej zmniejszy ryzyko sercowo-naczyniowe. Jednak w porównaniu z dietą z Południa Europy, dieta paleolityczna jeszcze nie cieszy się tak dobrym opracowaniem naukowym, tym nie mniej wyniki są bardzo obiecujące.

