Dieta paleolityczna pomaga schudnąć. Na czym polega?

Dieta paleolityczna

Dieta paleolityczna (lub w skrócie paleo) opiera się na odtworzeniu diety z epoki paleolitycznej tj. okresu, gdy nasi przodkowie tworzyli kulturę zbieracko-łowiecką. Nie chodzi przy tym, że powinniśmy przygotowywać pokarm w ognisku, a jedynie dobierać rodzaje pokarmu, które były dostępne dla ówczesnych społeczności. Oznacza, że menu powinno opierać się na chudym mięsie, rybach, jajkach owocach, warzywach oraz orzechach przy czym pomija się przetwarzaną żywność, produkty zbożowe, nabiał oraz dodawanie cukru i soli. Uzasadniem dla tego typu diety jest twierdzenie, że w wyniku ewolucji nasz organizm był przede wszystkim dostosowany do warunków paleolitycznych, gdy dostępność do pokarmu, a szczególnie soli, mięsa i nabiału była ograniczona. Człowiek współczesny jest zbyt krótko eksponowany na wysokokaloryczną dietę Zachodu, aby w wyniku ewolucji doszło do dostosowania przyszłych pokoleń do do ograniczania złych skutków wysoce przetworzonego pożywienia.

Utrata masy ciała

Na łamach „Nutrition Journal” pojawiło się naukowe opracowanie wpływu stosowania diety paleolitycznej na masę ciała. Okazuje, się, że w porównaniu z podstawowymi zaleceniami zdrowego żywienia, dieta paleo wiąże się z utratą średnio 3,5 kg masy ciała, a ponadto zmniejszeniem obwodu pasa i BMI. Naukowcy zwracają uwagę, że osoby stosujące dietę paleo, unikając produktów zbożowych oraz wysoko przetworzonych produktów, znacznie obniżają dzienną podaż kalorii. Jednak z drugiej strony zwraca się uwagę, że pomijanie pieczywa pełnoziarnistego oraz produktów zdożowych ogranicza podaż błonnika. Błonnik nie tylko dba o prawidłową funkcję motoryczną jelit, ale ponadto stanowi ważny składnik diety, pozytywnie wpływający na rozwój flory jelitowej. W przypadku diety paleo należy zwrócić uwagę na spożywanie owoców i warzyw z dużą zawartością błonnika jak jabłka i gruszki ze skórką, porzeczki lub maliny.