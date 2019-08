Naukowcy: Ta kontrowersyjna dieta może wspomóc leczenie raka

Zwykle ciało ludzkie otrzymuje główne źródło energii (cukru) z węglowodanów. Jednak dieta ketogeniczna pozbawia organizm glukozy, wywołując stan „ketozy”. Na temat tego rodzaju diety powstało wiele badań. Niektóre sugerują, że ma ona pozytywny wpływ na zdrowie serca, inne, że może powodować spadek libido i koncentracji. Najnowsze doniesienia naukowe rzucają nowe światło na ket-dietę. Może wspierać chemioterapię.

Na czym polega dieta ketogeniczna?

Dieta ketogenna składa się z pokarmów o wysokiej zawartości tłuszczu, pokarmów zawierających odpowiednią ilość białka i bardzo małą ilość węglowodanów. Podczas ketozy ciało jest zmuszane do rozkładania zmagazynowanego tłuszczu zamiast cukru w ​​celu wytworzenia alternatywnego źródła energii.

Dieta ketogeniczna w leczeniu raka?

Dieta ta może zwiększyć siłę konwencjonalnego leczenia raka poprzez selektywne indukowanie metabolicznego stresu oksydacyjnego w komórkach rakowych, ale nie w normalnych. Zakłócanie zdolności komórek rakowych do metabolizowania cukru może zwiększyć skuteczność wirusów onkolitycznych w ich zabijaniu. Tak więc ograniczenie dostępu komórek rakowych do cukru może być ważnym sposobem uwrażliwienia ich na chemioterapię.

Używając mysiego modelu raka płuc i przełyku, naukowcy z University of Texas w Dallas ograniczyli poziom gryzoni w krążącej glukozie, karmiąc je dietą ketogenną i podając im lek na cukrzycę, który powstrzymuje nerki przed ponownym wchłanianiem cukru we krwi. Zarówno dieta ketogenna, jak i farmakologiczne ograniczenie glukozy we krwi same hamowały dalszy wzrost nowotworów płaskonabłonkowych u myszy z rakiem płuc.

Badacze podkreślają, że manipulowanie poziomem glukozy u chorego byłoby nową strategią, która różni się od próby bezpośredniego zabicia komórek rakowych. Konieczne są jednak dalsze badania. Naukowcy opublikowali swój artykuł w czasopiśmie Cell Reports.

Dieta ketogeniczna – zasady

Tylko około 5 procent dziennej dawki kalorii powinno pochodzić z węglowodanów i około 15 procent z białka. Resztę diety stanowią tłuszcze. Ważne jednak, żeby były to zdrowe tłuszcze. Przejście na dietę ketogeniczną nie jest przepustką do śmieciowego jedzenia. Nie chodzi o to, żeby teraz objadać się masłem, smalcem i bekonem. Dieta ketogeniczna wywołuje stan ketozy. Dzieje się tak, kiedy stężenie ciał ketonowych we krwi jest większe niż stężenie glukozy. To moment, w którym organizm zaczyna spalać tłuszcz.

Zasady diety ketogenicznej:

Staraj się uzyskać tłuszcz z naturalnych źródeł, takich jak mięso i orzechy. Dodaj także nasycone i jednonienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak olej kokosowy, masło i oliwa z oliwek.



Wybieraj mięso pochodzące z ekologicznych hodowli.



Staraj się unikać warzyw zawierających skrobię. Wybieraj głównie warzywa liściaste i rosnące nad ziemią.



Wybierając mleko, zwróć uwagę na zawartość tłuszczu. Pamiętaj, że tłuszcz jest teraz głównym składnikiem twojej diety.



Nie wolno jeść słodyczy i produktów zbożowych.



Jadłospis powinien być ułożone przez specjalistę. Szczególnie, jeśli zmagasz się z chorobą przewlekłą, jak np. nowotwór.

