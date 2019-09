Jack Dorsey, twórca Twittera, lansuje nową dietę, która polega na poszczeniu. W studiu „Dzień Dobry TVN” dietetyk Daria Łukowska i lekarz Paweł Grzesiowski rozmawiali o tym, czy post to dieta i czy jeden posiłek dziennie jest wystarczający? Jak powinna wyglądać dobrze zbilansowana dieta? Obejrzyj wideo:

Dietetyk Daria Łukowska potwierdziła, że choć prawdą jest, iż nie musimy jeść aż pięciu posiłków dziennie, to jednak ograniczenie do jednego dla większości osób będzie miało przykre konsekwencje. Choćby dlatego, że żywiąc się w ten sposób nie jesteśmy w stanie dostarczyć organizmowi wszystkich składników odżywczych. Teoretycznie, aby zachować zdrowie, powinniśmy wówczas dostarczyć organizmowi całe zapotrzebowanie kaloryczne, a więc w przypadku kobiet jest to około 2 tys. kalorii. Taki posiłek nie tylko będzie się dłużej trawił, ale też spowoduje potężny wyrzut insuliny, co przy długotrwałym stosowaniu diety może mieć konsekwencje.

Niektórzy idą jednak o krok dalej i jedzą co 36 godzin. Sprawdź, jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą ten model żywienia:

