Dieta japońska – czy pozwala skutecznie schudnąć?

Ten sposób odżywiania jest bogaty w składniki odżywcze i może zapewniać wiele korzyści zdrowotnych, w tym lepszą utratę wagi, poprawę trawienia, ogólnego stanu zdrowia i długie życie.

Jaka jest tradycyjna dieta japońska?

Ten styl jedzenia podkreśla naturalne smaki potraw, zamiast maskować je sosami lub przyprawami. Dieta jest bogata w ryż gotowany na parze, makaron, ryby, tofu, natto (sfermentowana soja), wodorosty oraz świeże, gotowane lub marynowane owoce i warzywa, ale z niską zawartością cukrów i tłuszczów. Może także zawierać jajka, nabiał lub mięso, chociaż zazwyczaj stanowią one niewielką część diety.

Tradycyjna japońska dieta przypomina dietę Okinawa, historyczny wzór jedzenia osób mieszkających na japońskiej wyspie Okinawa, ale zawiera znacznie więcej ryżu i ryb. Kontrastuje z nowoczesną kuchnią japońską, w której dostrzegalne są silne wpływy zachodnie i chińskie i która zawiera większe ilości białka zwierzęcego i przetworzonej żywności.

Jak postępować zgodnie z tradycyjną japońską dietą?

Japońskie posiłki zazwyczaj składają się z podstawowych pokarmów w połączeniu z zupą, daniem głównym i kilkoma przystawkami:

Podstawowe produkty : ryż gotowany na parze, makaron soba, ramen lub udon

: ryż gotowany na parze, makaron soba, ramen lub udon Zupa : zazwyczaj zupa miso z wodorostów, skorupiaków lub tofu i warzyw w fermentowanym cieście sojowym. Inne popularne opcje to zupy warzywne lub makaronowe



: zazwyczaj zupa miso z wodorostów, skorupiaków lub tofu i warzyw w fermentowanym cieście sojowym. Inne popularne opcje to zupy warzywne lub makaronowe Danie główne : ryby, owoce morza, tofu lub natto, opcjonalnie z niewielkimi ilościami mięsa, drobiu lub jaj



: ryby, owoce morza, tofu lub natto, opcjonalnie z niewielkimi ilościami mięsa, drobiu lub jaj Dodatki: warzywa (surowe, gotowane na parze, gotowane, smażone, grillowane lub marynowane), wodorosty oraz surowe lub marynowane owoce.



Japońskie posiłki znane są ze smaku umami, który został opisany jako piąty smak – odmienny od słodkiego, słonego, kwaśnego i gorzkiego. Naturalnie występujące umami w kuchni japońskiej poprawia smak warzyw i innych pokarmów bogatych w składniki odżywcze.

Atrakcyjność wizualna to kolejny ważny aspekt tradycyjnej japońskiej diety. Potrawy są zwykle spożywane małymi kęsami i pałeczkami, ponieważ uważa się, że ta metoda tworzy bogatą harmonię smaków.

Gorąca zielona herbata lub zimna herbata jęczmienna to preferowane napoje. Napoje alkoholowe, takie jak piwo i sake, są zwykle zarezerwowane na obiad. Przekąski są rzadko spożywane.

Korzyści z diety japońskiej

Tradycyjna japońska dieta jest bogata w warzywa, zaleca małe porcje i jest naturalnie uboga w dodatki cukru i tłuszczu. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do niskiej liczby kalorii. Kultura japońska zachęca do jedzenia aż do poczucia pełności w 80 procentach. Ta praktyka niweluje przejadanie się i może przyczyniać się do niedoboru kalorii potrzebnego do utraty wagi.

Ponadto badania pokazują, że warzywa bogate w błonnik, produkty sojowe i zupy typowe dla tradycyjnej japońskiej diety mogą pomóc zmniejszyć apetyt i zwiększyć uczucie sytości, polepszając w ten sposób kontrolę masy ciała.

Badania sugerują również, że naprzemienne spożywanie potraw powszechne podczas jedzenia tradycyjnych japońskich posiłków, może zmniejszyć całkowitą ilość spożywanego jedzenia w pojedynczym posiłku.

Jak jeszcze można stracić na wadze bez diety?

