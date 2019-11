Masz cukrzycę i chcesz schudnąć? Oto najlepsze diety dla cukrzyków

Dla osób z cukrzycą niezbędne jest osiągnięcie i utrzymanie prawidłowej masy ciała. Odpowiednia waga pomaga kontrolować poziom cukru we krwi i zmniejsza ryzyko dodatkowych powikłań, takich jak udar lub zawał serca. Osoby z cukrzycą, które chcą schudnąć, muszą to zrobić bezpiecznie. Zbyt szybkie odchudzanie lub zbyt restrykcyjne podejście może również prowadzić do problemów z poziomem cukru we krwi.

Czytaj także:

Chronią serce, pomogą schudnąć

Otyłość sama w sobie przyczynia się do cukrzycy

Otyłość jest czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2. Coraz częściej występuje także u osób z cukrzycą typu 1.

Osoba z cukrzycą musi wziąć pod uwagę kilka czynników przy podejmowaniu decyzji o najlepszym sposobie odchudzania. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę, to wiek, ogólny stan zdrowia i waga, jaką należy zrzucić. Najlepiej porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem nowego planu odchudzania.

Najlepszą dietą odchudzającą dla osób z cukrzycą jest ta, której będą w stanie przestrzegać w perspektywie długoterminowej. Istnieje szereg diet, których założenia obejmują dokonywanie zdrowych długoterminowych zmian, aby pomóc ci bezpiecznie schudnąć.

Czytaj także:

Masz ogromną chęć na słodycze? Sprawdź, co to może oznaczać

Ranking najlepszych diet odchudzających dla cukrzyków