Dieta „Doktora Sebi”. Będzie rewolucja w odchudzaniu?

Dieta oparta jest na teorii afrykańskiej równowagi bio-mineralnej i została opracowana przez samouka Alfredo Darringtona Bowmana – lepiej znanego jako Dr Sebi. Pomimo przydomka nie był lekarzem i nie uzyskał stopnia doktora. Zaprojektował tę dietę dla każdego, kto chce w naturalny sposób wyleczyć się lub zapobiec chorobom i poprawić ogólny stan zdrowia bez polegania na tradycyjnej medycynie zachodniej.

Według dra Sebi choroba (jakakolwiek) jest wynikiem gromadzenia się śluzu w okolicy ciała. Na przykład nagromadzeniem się śluzu w płucach jest zapalenie płuc, podczas gdy nadmiar śluzu w trzustce to cukrzyca. Twierdzi, że choroby nie mogą istnieć w środowisku alkalicznym i zaczynają się pojawiać, gdy twoje ciało staje się zbyt zakwaszone.

Przestrzegając ściśle tej diety i stosując opatentowane kosztowne suplementy, obiecuje przywrócić naturalny stan alkaliczny twojego organizmu i detoksykować chore ciało. Pierwotnie dr Sebi twierdził, że ta dieta może wyleczyć stany chorobowe, takie jak AIDS, anemia sierpowata, białaczka i toczeń. Jednak po procesie z 1993 r. nakazano mu zaprzestanie opowiadania takich rzeczy.

Dieta składa się ze szczegółowej listy zatwierdzonych warzyw, owoców, zbóż, orzechów, nasion, olejów i ziół. Ponieważ produkty pochodzenia zwierzęcego są niedozwolone, dietę Dr. Sebi uważa się za dietę wegańską. Sebi twierdził, że aby twoje ciało się wyleczyło, musisz konsekwentnie przestrzegać diety przez resztę życia. Wiele osób twierdzi, że program ich uzdrowił, ale żadne badania naukowe nie potwierdzają tych twierdzeń.

Jak przestrzegać diety Doktora Sebi?

Zasady diety są bardzo surowe. Zgodnie z przewodnikiem żywieniowym należy przestrzegać następujących kluczowych zasad:

Zasada 1. Musisz jeść tylko produkty wymienione w przewodniku żywieniowym.

Zasada 2. Pij codziennie 3,8 l wody.

Zasada 3. Weź suplementy Dr. Sebi godzinę przed lekami.

Zasada 4. Niedozwolone są produkty pochodzenia zwierzęcego.

Zasada 5. Niedozwolony jest alkohol.

Zasada 6. Unikaj produktów pszenicznych i spożywaj tylko „naturalnie rosnące ziarna” wymienione w przewodniku.

Zasada 7. Unikaj używania kuchenki mikrofalowej, aby zapobiec zniszczeniu jedzenia.

Zasada 8. Unikaj owoców w puszkach i tych bez pestek.

Brakuje szczegółowych wytycznych dotyczących składników odżywczych. Jednak dieta ta ma niską zawartość białka, ponieważ zakazuje fasoli, soczewicy oraz produktów pochodzenia zwierzęcego i sojowego. Białko jest ważnym składnikiem odżywczym potrzebnym dla osiągnięcia silnych mięśni, skóry i stawów. Ponadto autor chce, żebyś kupił dedykowane produkty spożywcze Dr. Sebi, które są suplementami, które obiecują oczyścić twoje ciało i odżywić komórki. Zaleca się zakup pakietu „all-inclusive”, który zawiera 20 różnych produktów, które mają oczyszczać i regenerować całe ciało w najszybszym możliwym tempie. Poza tym nie podano konkretnych zaleceń dotyczących suplementów. Zamiast tego oczekuje się, że zamówisz suplement, który pasuje do twoich problemów zdrowotnych. Ponadto suplementy nie zawierają pełnej listy składników odżywczych ani ich ilości, co utrudnia ustalenie, czy zaspokoją one codzienne potrzeby.

Czy dieta pomoże ci schudnąć?

Chociaż dieta Dr. Sebi nie jest przeznaczona do odchudzania, możesz stracić na wadze, jeśli będziesz jej przestrzegać. Odradza się jedzenie zachodniej diety, która jest bogata w ultra przetworzone produkty spożywcze i zawiera sól, cukier, tłuszcz i kalorie. Zamiast tego zaleca nieprzetworzoną dietę roślinną. W porównaniu z dietą zachodnią osoby stosujące dietę roślinną mają niższe wskaźniki otyłości i chorób serca.

W 12-miesięcznym badaniu z udziałem 65 osób stwierdzono, że ci, którzy przestrzegali nieograniczonej diety niskotłuszczowej opartej na pełnych pokarmach, stracili znacznie więcej na wadze niż osoby, które nie przestrzegały diety. Po 6 miesiącach osoby na diecie straciły średnio 12,1 kg w porównaniu z 1,6 kg w grupie kontrolnej.

Ponadto większość produktów na tej diecie ma niską kaloryczność, z wyjątkiem orzechów, nasion, awokado i olejów. Dlatego nawet jeśli zjadłeś dużą ilość zatwierdzonych potraw, jest mało prawdopodobne, aby spowodowało to nadwyżkę kalorii i doprowadziło do przyrostu masy ciała.

Jednak diety o bardzo niskiej zawartości kalorii zwykle nie mogą być utrzymywane długoterminowo. Większość osób przestrzegających tych diet odzyskuje wagę po wznowieniu normalnego trybu jedzenia. Ponieważ ta dieta nie określa ilości i porcji, trudno jest powiedzieć, czy zapewni wystarczającą ilość kalorii dla zrównoważonej utraty wagi.

Potencjalne korzyści z diety Dr. Sebi

Jedną z zalet diety Dr. Sebi jest silny nacisk na żywność pochodzenia roślinnego. Dieta wiąże się ze spożywaniem dużej liczby warzyw i owoców, które są bogate w błonnik, witaminy, minerały i związki roślinne. Diety bogate w warzywa i owoce wiążą się ze zmniejszeniem stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego, a także ochroną przed wieloma chorobami.

Ponadto dieta Dr. Sebi promuje spożywanie błonnika i zdrowych tłuszczów, z produktów takich jak orzechy, nasiona i oleje roślinne. Te produkty zostały powiązane z niższym ryzykiem chorób serca.

Wady diety Dr. Sebi

Głównym minusem diety dr Sebi jest to, że ogranicza duże grupy żywności, takie jak wszystkie produkty zwierzęce, pszenica, fasola, soczewica oraz wiele rodzajów warzyw i owoców. Jest tak rygorystyczna, że dopuszcza tylko określone rodzaje owoców. Na przykład możesz jeść pomidory czereśniowe lub śliwkowe, ale nie inne odmiany.

Ponadto przestrzeganie tak restrykcyjnej diety nie jest przyjemne i może prowadzić do negatywnych relacji z jedzeniem. Wreszcie dieta ta zachęca do innych negatywnych zachowań, takich jak stosowanie suplementów. Biorąc pod uwagę, że suplementy nie są głównym źródłem kalorii, twierdzenie to dodatkowo napędza niezdrowe wzorce żywieniowe.

Żadna z dozwolonych potraw nie jest jednak dobrym źródłem białka, niezbędnego składnika odżywczego dla struktury skóry, wzrostu mięśni oraz produkcji enzymów i hormonów. Dozwolone są tylko orzechy włoskie, orzechy brazylijskie, nasiona sezamu i nasiona konopi, które nie są świetnymi źródłami białka.

Chociaż żywność w tej diecie ma wysoką zawartość niektórych składników odżywczych, takich jak beta karoten, potas oraz witaminy C i E, ma niską zawartość kwasów omega-3, żelaza, wapnia oraz witamin D i B12, które są powszechnymi składnikami odżywczymi budzącymi obawy osoby stosujące dietę ściśle roślinną.

Jednym z największych problemów związanych z tą dietą jest brak dowodów naukowych potwierdzających jej skuteczność. Badania wykazały, że dieta może nieznacznie i tymczasowo zmienić pH moczu, ale nie pH krwi. Dlatego przestrzeganie diety dr Sebi nie sprawi, że twoje ciało będzie bardziej alkaliczne.

Co można jeść na tej diecie?

Istnieje przewodnik po diecie Doktora Sebi. Zostały w nim zawarte szczegółowe informacje na temat dozwolonych produktów. Można tam znaleźć między innymi:

Owoce: jabłka, porzeczki, daktyle, figi, czarny bez, jagody, brzoskwinie, gruszki, śliwki, mango, awokado;

Warzywa: papryka, ciecierzyca, ogórek, jarmuż, sałata (z wyjątkiem lodowej), grzyby (z wyjątkiem shiitake), oliwki, kabaczek, pomidory (wyłącznie niektóre odmiany), cukinia

Ziarna: amarantus, żyto, dziki ryż, orkisz, komosa ryżowa

Orzechy i nasiona: orzechy brazylijskie, nasiona konopi, sezam (nieprażony), orzechy włoskie

Oleje: olej z awokado, olej kokosowy (nierafinowany), olej z winogron, oliwa z oliwek (z pierwszego tłoczenia), olej sezamowy

Herbaty ziołowe: czarny bez, rumianek, koper włoski, łopian, imbir, malina. Można pić również wodę

Przyprawy: oregano, bazylia, goździki, liść laurowy, koperek, pieprz cayenne, habanero, estragon, cebula w proszku, szałwia, czysta sól morska, tymianek

Dozwolone ziarna można dodatkowo spożywać w postaci makaronu, płatków, chleba lub mąki. Zakazane są jednak wypieki na zakwasie lub na drożdżach, a także te, które powstały z wykorzystaniem proszku do pieczenia.

