Czy można jeść dużo i nie tyć?

Czym jest gęstość energetyczna produktu? Czy można jeść duże posiłki i mimo to chudnąć? Co jeść, by nie tyć i nie czuć głodu? Jak zrównoważyć swoją dietę? O tym opowiadała dietetyk Anna Radowicka.

Wyobraź sobie talerz pełny jedzenia. Spróbuj oszacować, ile kalorii zawiera. Im mniej, tym mniejsza gęstość kaloryczna posiłku. Terminem tym określa się „upakowanie” kalorii w 100 gramach produktu. Przykład? Jeśli 100 g danego warzywa zawiera 25 kalorii, mówimy o niskiej gęstości kalorycznej. Dla porównania: 100 g czekolady może znajdować się np. 500 kalorii, co w tym wypadku oznacza wysoką gęstość kaloryczną. Jeśli zależy nam na utracie wagi, a jednocześnie nie chcemy odczuwać ssania w żołądku, powinniśmy wybierać produkty o niskiej gęstości kalorycznej. Dodatkowy plus? Takie produkty na ogół mają wysoką gęstość odżywczą, co oznacza, że w 100 g znajdziemy mnóstwo drogocennych składników odżywczych, zapobiegających niedożywieniu i wyniszczeniu organizmu. Gęstość kaloryczna sprzymierzeńcem szczupłej sylwetki Niskokaloryczna żywność zawiera więcej wody i błonnika, a także mniej tłuszczu. Jest to świetne rozwiązanie. Badania pokazują, że naturalna, „prawdziwa żywność” pomaga sygnalizować mózgowi, aby przestał jeść, podczas gdy efekt ten jest opóźniony, gdy sięgamy po produkty kaloryczne i wysoko przetworzone. Dieta o niskiej zawartości kalorii zmusza do wprowadzenia wielu pozytywnych zmian w sposobie odżywiania, które przekładają się nie tylko na figurę, ale także na ogólne zdrowie. Czytaj także:

