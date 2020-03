Dieta trzustkowa – podstawowe zasady. Kto powinien na nią przejść?

Dieta trzustkowa to jedna z diet leczniczych, które mają za zadanie wsparcie leczenia różnych schorzeń oraz wspomaganie funkcjonowania naszego organizmu. Dieta trzustkowa stosowana jest przede wszystkim w celu usprawnienia regeneracji tego narządu gruczołowego oraz przyśpieszenia efektów stosowanego leczenia.

Zapalenie trzustki – dlaczego trzeba stosować specjalną dietę?

Trzustka jest narządem, którego schorzenia przez długi czas mogą przebiegać bezobjawowo, dlatego ciężko jest zauważyć pierwsze symptomy zaburzeń w jej funkcjonowaniu. O schorzeniach trzustki mogą świadczyć pojawiające się np. po posiłku bóle brzucha, ból w lewym boku, naprzemienne zaparcia i biegunki, wzdęcia, gazy, a także ból w okolicy lędźwiowej kręgosłupa. Zwykle objawów tych nie łączymy z trzustką, bo są one typowe dla wielu niegroźnych dolegliwości np. niestrawności. Jeżeli objawy pojawiają się często, trzeba koniecznie zgłosić się do lekarza i wykonać badania, bo nieprzyjemne dolegliwości mogą wskazywać na stan zapalny trzustki, który nieleczony, prowadzi do niewydolności tego narządu.

Stosowanie specjalnej diety w przypadku wykrycia schorzeń trzustki ma na celu odciążenie tego narządu, wsparcie jego regeneracji oraz przyśpieszenie leczenia farmakologicznego.

Dieta trzustkowa – zasady

Dieta trzustkowa może się nieznacznie różnić ze względu na stan zdrowia oraz rodzaj schorzenia konkretnego pacjenta. Mniej restrykcyjne warianty diety trzustkowej stosują np. pacjenci, u których schorzenia trzustki wykryte zostały w początkowym stadium oraz pacjenci, u których ścisła dieta trzustkowa przyniosła oczekiwane efekty. Dieta trzustkowa stosowana w ostrym zapaleniu tego narządu jest wyjątkowo restrykcyjna. Rozpoczyna się głodówką, która w zależności od stanu pacjenta może trwać nawet kilka dni. W tym czasie chory odżywiany jest dożylnie lub dojelitowo oraz intensywnie nawadniany.

Podstawowe zasady ścisłej diety trzustkowej uwzględniają:

całkowitą rezygnację ze spożycia produktów smażonych,



całkowitą rezygnację ze spożycia tłuszczów zwierzęcych,



całkowitą rezygnację z tłustego nabiału,



całkowitą rezygnację ze spożycia tłustych mięs oraz tłustych ryb,



całkowitą rezygnację ze spożycia produktów pełnoziarnistych np. pieczywa, gruboziarnistych kasz, ciemnych makaronów,



całkowitą rezygnację z innych produktów bogatych w błonnik pokarmowy np. świeżych owoców i warzyw.

Po zakończeniu etapu głodówki chory zaczyna się odżywiać w sposób, który nie aktywuje wydzielania enzymów trzustkowych i nie wpływa negatywnie na pracę trzustki. W diecie trzustkowej kluczowe jest spożywanie kilku (5-7) lekkostrawnych posiłków o umiarkowanej temperaturze, które nie będą zawierały tłuszczów oraz błonnika, a także szkodliwego cukru.

Niezależnie od tego, z jakiego powodu trzustka wymaga zastosowania specjalnej diety, trzeba:

spożywać jedynie gotowane w wodzie lub na parze produkty (w niektórych przypadkach dopuszczone jest też duszenie potraw też dodatku tłuszczu),



zrezygnować ze spożywania tłustych mięs i ryb oraz tłuszczów pochodzenia zwierzęcego (masło, smalec, słonina),



unikać spożywania świeżych owoców i warzyw,



zrezygnować ze spożywania produktów peklowanych, konserwowanych w occie oraz konserw rybnych i mięsnych,



unikać spożywania ostrych przypraw,



wyeliminować z jadłospisu ciężkostrawne wędliny, mięsa oraz potrawy wzdymające np. z kapusty i roślin strączkowych,



wyeliminować z jadłospisu słodycze i wyroby cukiernicze np. ciasta z dodatkiem kremów,



całkowicie zrezygnować ze spożywania wysoko i niskoprocentowego alkoholu,



rzucić palenie papierosów.

Dieta osób chorych uwzględnia przede wszystkim:

węglowodany proste w postaci pszennego, czerstwego pieczywa, makaronu, białego ryżu, drobnoziarnistych kasz oraz kleików,



pełnowartościowe białko w postaci chudego mięsa i chudych ryb oraz domowych wędlin np. pieczonej piersi z kurczaka bez skóry,



gotowane warzywa np. marchew i ziemniaki,



gotowane owoce np. jabłka,



surowe warzywa i owoce w postaci soków i przecierów (w niewielkiej ilości),



tłuszcze roślinne (w niewielkiej ilości),



picie odpowiedniej ilości wody oraz letniej, słabej herbaty.

