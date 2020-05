Kapuśniak a odchudzanie. Czy zupa z kapusty pozwala zrzucić wagę?

Skuteczna dla osób odchudzających się dieta kapuściana jest dość krótka, jeśli chodzi o umożliwienie utraty wagi. Ma swoich zwolenników na całym świecie, chociaż powstało wokół niej wiele kontrowersji.

Dieta bazująca na zupie kapuścianej – czy to naprawdę skuteczne?

Jak sama nazwa wskazuje, dieta kapuściana obejmuje spożywanie dużych ilości zupy kapuścianej i obiecuje, że pomoże ci zrzucić do 4,5 kg w ciągu zaledwie siedmiu dni. Ale czy rzeczywiście jest tak skuteczna?

Biorąc pod uwagę, że istnieje od lat i nie straciła na popularności, jeśli chodzi o liczbę osób, które na nią przechodzą, można śmiało powiedzieć, że tak – dieta jest skuteczna. Jest to głównie uważane za idealny sposób na rozpoczęcie utraty wagi na określoną okazję lub wydarzenie i jest często określane jako szybka dieta.

Pomaga w utracie wagi przy absolutnie minimalnym wysiłku – w końcu chodzi o gotowanie zupy – i ogólnie polega na zmniejszeniu ilości kalorii wprowadzanych do organizmu. Spalanie większej ilości kalorii niż zalecane dzienne spożycie doprowadziłoby do deficytu kalorii, co z kolei prowadzi do utraty wagi, dlatego dieta zupa kapuściana jest skuteczna.

Jak wytrwać na diecie kapuścianej?

Po pierwsze, musisz przygotować duże partie samej zupy, co jest dość łatwe. Oto podstawowy plan, który możesz realizować:

Dzień 1: Nieograniczona ilość zupy i owoców (wszystkie poza bananami).

Dzień 2: Jedz tylko zupę i warzywa, zwracając szczególną uwagę na surową lub gotowaną zieleninę. Unikaj kukurydzy i fasoli.

Dzień 3: Znowu możesz jeść zupę bez ograniczeń. Dodatkowo jedz tyle owoców i warzyw, ile możesz zjeść (bez bananów).

Dzień 4: Nieograniczona ilość bananów, kapuśniaku i odrobina odtłuszczonego mleka.

Dzień 5: Możesz zjeść około 560 g wołowiny, może być to również kurczak lub ryba. Zjedz do sześciu pomidorów i wypij od sześciu do ośmiu szklanek wody.

Dzień 6: Jedz zupę, wołowinę i warzywa. Skoncentruj się na zielonych warzywach liściastych i unikaj pieczonych ziemniaków.

Dzień 7: Warzywa, brązowy ryż i nieograniczona ilość soków owocowych – ale bez dodatkowego cukru.

