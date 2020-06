Semiwegetarianizm – kto może stosować taką dietę?

Ograniczenie spożycia mięsa, zwłaszcza mięsa czerwonego, to dobry sposób na poprawę stanu zdrowia. Przechodząc na zdrowszą dietę, możemy nie tylko zredukować ryzyko rozwoju wielu poważnych schorzeń, ale także zadbać o środowisko, w którym żyjemy i przyczynić się m.in. do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych.

Co to jest semiwegetarianizm?

Semiwegetarianizm to rodzaj diety, której główną zasadą jest ograniczenie spożycia mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz włączenie do codziennego jadłospisu większej ilości warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych i nasion roślin strączkowych. Nie jest to typowa dieta na krótki czas, ale sposób odżywiania, który powinniśmy na stałe wprowadzić do naszego życia, bo tylko wówczas semiwegetarianizm przyniesie oczekiwane efekty prozdrowotne.

Wyróżnia się dwie, podstawowe odmiany semiwegetarianizmu:

pollowegetarianizm – dopuszcza spożywanie mięsa drobiowego,



pescowegetarianizm – dopuszcza spożywanie ryb i owoców morza.

Dieta ta bywa dowolnie modyfikowana względem indywidualnych potrzeb stosujących ją osób, jednak zawsze uwzględnia rezygnację ze spożywania czerwonego mięsa. Semiwegetarianizm dopuszcza też spożywanie jaj, nabiału, przetworów mlecznych i miodu.

Semiwegetarianizm jest zdecydowanie mniej restrykcyjną odmianą diety wegetariańskiej. Możemy dzięki temu połączyć przyjemne z pożytecznym i przejść na zdrowe odżywianie bez konieczności całkowitej rezygnacji z ulubionych, mięsnych potraw. Co więcej, semiwegetarianizm pozwala uniknąć niedoborów witaminy B12, którą dostarczamy do organizmu, spożywając produkty zwierzęce; witamina B12 w produktach roślinnych występuje w bardzo małych ilościach, więc stosowanie restrykcyjnej diety wegańskiej wymusza jej suplementację.

Semiwegetarianizm – zalety

Semiwegetarianizm to zdrowa i bogata w substancje ożywcze dieta, którą może stosować niemal każdy, niezależnie od płci i wieku. Co ważne, dietę tę możemy dopasować do naszego stanu zdrowia, stanu fizjologicznego (ciąża, laktacja, choroby przewlekłe) oraz trybu życia i poziomu aktywności fizycznej.

Odpowiednio zbilansowane posiłki z niewielką ilością mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego dostarczą do organizmu wszystkie, niezbędne mu składniki odżywcze. Ważne: już kilkutygodniowe ograniczenie spożycia mięsa pozwala poprawić stan zdrowia i zredukować np. zbyt wysoki poziom cholesterolu.

Dla kogo semiwegetarianizm?

Semiwegetarianizm jest dla każdego, kto chce zacząć zdrowo się odżywiać, nie rezygnując całkowicie z jedzenia mięsa, ryb i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Dzięki zwiększeniu ilości spożywanych produktów pochodzenia roślinnego i zmianie trybu życia, która jest kluczowa dla zdrowia, semiwegetarianizm wpływa na poprawę ogólnej kondycji organizmu i pozwala pozbyć się wielu częstych dolegliwości zdrowotnych.

Semiwegetarianizm jest idealną opcją dla:

osób, które chcą pozbyć się zbędnych kilogramów,



osób, które cierpią z powodu schorzeń dietozależnych (nadwaga, otyłość, cukrzyca, nadciśnienie) – w przypadku schorzeń przewlekłych stosowanie diety zawsze trzeba skonsultować z lekarzem,



osób, które mają podwyższony poziom złego cholesterolu i trójglicerydów,



osób, które chcą zacząć zdrowo się odżywiać,



osób, które planują przejście na wegetarianizm,



osób obciążonych ryzykiem rozwoju poważnych chorób np. obciążonych genetycznie schorzeniami nowotworowymi,



osób, którym zależy na ograniczeniu skutków emisji gazów cieplarnianych i poprawie stanu środowiska naturalnego.

Każdy może skorzystać, przechodząc na semiwegetarianizm, bo dieta ta pozwala poprawić stan zdrowia i ograniczyć ryzyko związanych z nadmiernym spożyciem mięsa chorób. Warto pamiętać, że bogata w warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste i nasiona roślin strączkowych dieta jest ważnym elementem profilaktyki wielu schorzeń. Przechodząc na semiwegetarianizm, nie można zapomnieć o rezygnacji ze spożywania żywności wysoko przetworzonej.

