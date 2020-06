Nadmiar soli w diecie sprzyja nie tylko nadciśnieniu. Może powodować problemy jelitowe

We krwi 145 osób dorosłych z nieleczonym nadciśnieniem naukowcy odkryli, że szczególnie u kobiet zaledwie sześć tygodni dziennego spożycia sodu zbliżonego do 2300 miligramów zalecanych przez grupy takie jak American Heart Association, spowodowało zwiększenie poziomów krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (wskaźnik zdrowego mikrobiomu) krążącego we krwi. Dorośli z nadciśnieniem doświadczali również obniżonego ciśnienia krwi i bardziej elastycznych naczyń krwionośnych.

„Istnieje związek” – mówi dr Haidong Zhu, genetyk molekularny z Georgia Prevention Institute w Medical College of Georgia na Uniwersytecie Augusta, o rosnących dowodach na to, że mikrobiom odgrywa bezpośrednią rolę w regulacji ciśnienia krwi oraz w jaki sposób dieta solna może zakłócać zdrowy kierunek.

Według wiedzy naukowców ich badanie, opublikowane w czasopiśmie Hypertension, jest pierwszym, które przygląda się, w jaki sposób zmniejszone spożycie soli u ludzi wpływa na krążące krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe lub SCFA.

Ograniczenie soli pozytywnie wpływa na mikrobiom

Pojawiające się dowody sugerują, że dieta o wysokiej zawartości soli zmienia mikrobiom jelitowy, szczególnie w zwierzęcych modelach nadciśnienia wrażliwego na sól, ale dane dotyczące ludzi są niewielkie. „Staramy się zrozumieć podstawowe mechanizmy”, mówi Zhu, którego badania koncentrują się na lepszym zrozumieniu sposobów, w jakie dieta wysokosolna wywołuje wysokie ciśnienie krwi.

Mikrobiota jelitowa to wszystkie bakterie, wirusy, pierwotniaki i grzyby zaludniające przewód pokarmowy, które mają szeroki zakres funkcji – od trawienia pokarmu po reakcję immunologiczną i wpływ na skłonność do przybierania na wadze. Problemy z mikrobiomem są związane z szeroką gamą chorób, od raka przez problemy żołądkowo-jelitowe po alergie.

Wiadomo, że krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe odgrywają rolę w regulacji ciśnienia krwi. Te małe metabolity pochodzące z jelit wchłaniają się w całym krążeniu, wiążąc się z receptorami na wyściółce naczyń krwionośnych i nerek.

W przyszłości naukowcy z MCG chcą przeprowadzić większe badanie, które również bada próbki kału w celu bardziej bezpośredniej oceny zawartości i zdrowia mikrobiomów i sprawdzenia, czy utrzymują się różnice płciowe.

Czytaj także:

Nowy mechanizm leżący u podstaw raka jelita grubego ujawnia kluczową rolę drobnoustrojów jelitowych