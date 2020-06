Naukowcy wiedzą, dlaczego wegetarianie mają słabsze kości

Dieta roślinna

Wegetarianizm i weganizm stają się coraz popularniejsze. Badania epidemiologiczne wykazują, że diety roślinne przynoszą korzyści dla zdrowia, takie jak mniejsze ryzyko miażdżycy tętnic, poprawa poziomu cholesterolu we krwi oraz łatwiejsze obniżenie masy ciała. Ostatnie badania jednak dowodzą, że dorośli na diecie roślinnej mają obniżoną gęstość mineralną kości (ang. bone mineral density, BMD) oraz większe ryzyko złamań. Pozostawało niejasne, czy obniżona gęstość mineralną kości wynika z niedoborów witaminy D, wapnia i innych składników odżywczych lub z budowy ciała wegan i wegetarian.

Przyczyny obniżonej gęstości mineralnej kości

Zespół naukowców przeanalizował przyczyny obniżonej gęstości mineralnej kości u osób dorosłych na diecie roślinnej. W badaniu porównano gęstość mineralną kości szyjki kości udowej, całkowitą gęstość mineralną kości udowej oraz kręgów w odcinku lędźwiowym kręgosłupa u dorosłych wegetarian i nie-wegetarian. Oceniono również takie parametry jak spożycie alkoholu, poziomy witaminy D i wapnia we krwi, obwód w talii oraz BMI. W porównaniu z osobami niebędącymi na diecie roślinnej, u wegetarian były odnotowano niższe wartości: gęstości mineralnej szyjki kości udowej (0,77 vs 0,79 g/cm2), całkowitej gęstości mineralnej kości udowej (0,88 vs 0,90 g/cm2) oraz gęstości mineralnej kości w odcinku lędźwiowym (1,01 vs 1,04 g/cm2). Analiza danych wykazała, że obniżona gęstość mineralna kości u wegetarian spowodowana była niższymi wartościami BMI oraz obwodu w talii.

