Badanie moczu ujawnia jakość twojej diety i jej dopasowanie do twojego organizmu

Naukowcy z Imperial College London we współpracy z kolegami z Northwestern University, University of Illinois i Murdoch University przeanalizowali poziomy 46 różnych, tak zwanych metabolitów w moczu 1 848 osób w USA. Metabolity są uważane za obiektywny wskaźnik jakości diety – i są wytwarzane w miarę trawienia różnych pokarmów przez organizm – twierdzi zespół badawczy, który opublikował swoje odkrycia w czasopiśmie Nature Food.

Dieta a zdrowie

Dr Joram Posma, autor badań z Imperial Department of Metabolism, Digestion and Reproduction, powiedział: „Dieta jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do ludzkiego zdrowia i chorób, choć jej dokładny pomiar jest niezwykle trudny, ponieważ zależy od zdolności osoby do przypomnienia sobie, co i ile zjadła. Na przykład poproszenie ludzi o śledzenie diety za pomocą aplikacji lub dzienników może często prowadzić do niedokładnych raportów na temat tego, co naprawdę jedzą. Badania pokazują, że ta technologia może pomóc w uzyskaniu szczegółowych informacji na temat jakości diety danej osoby, i czy jest to odpowiedni rodzaj diety dla ich indywidualnego stanu biologicznego”.

Odkrycia ujawniły związek między 46 metabolitami w moczu a rodzajami żywności lub składników odżywczych w diecie. Na przykład niektóre metabolity są skorelowane ze spożyciem alkoholu, podczas gdy inne były powiązane z jedzeniem owoców cytrusowych, fruktozy (cukru owocowego), glukozy i witaminy C. Zespół odkrył również metabolity w moczu związane ze spożyciem czerwonych mięs, innych mięs, takich jak kurczak i składniki odżywcze, takie jak wapń. Niektóre metabolity były również powiązane z warunkami zdrowotnymi – na przykład związki występujące w moczu, takie jak mrówczan i sód (wskaźnik spożycia soli), są związane z otyłością i wysokim ciśnieniem krwi.

Profesor Paul Elliott, współautor badań i Katedra Epidemiologii i Medycyny Zdrowia Publicznego w Imperial powiedział: „Dzięki starannemu pomiarowi diety ludzi i gromadzeniu ich moczu wydalanego przez dwa 24-godzinne okresy byliśmy w stanie ustalić powiązania między dietą a moczem wytwarzanie metabolitów, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu wpływu naszej diety na zdrowie. Zdrowe diety mają inny wzór metabolitów w moczu niż te związane z gorszymi wynikami zdrowotnymi”.

Badanie moczu pomoże ustalić dietę

Zespół twierdzi, że technologia, która wytwarza „odcisk palca” moczu, może umożliwić ludziom otrzymywanie porad dotyczących zdrowego odżywiania dostosowanych do indywidualnego stanu biologicznego. Nazywa się to „precyzyjnym odżywianiem” i może zapewnić pracownikom służby zdrowia bardziej szczegółowe informacje na temat jakości diety danej osoby.

W swoich eksperymentach zespół poprosił 19 osób o przestrzeganie czterech różnych diet – od bardzo zdrowych (zgodnie ze 100% zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących zbilansowanej diety) do niezdrowych (zgodnie z 25% zaleceniami dietetycznymi WHO).

Zespół odkrył, że osoby ściśle przestrzegające tej samej diety różniły się wynikami metabolitów.

Następnym krokiem jest zbadanie, w jaki sposób „odcisk palca” metabolitu w moczu może wiązać się z ryzykiem wystąpienia takich chorób, jak otyłość, cukrzyca i wysokie ciśnienie krwi.

Czytaj także:

Dieta resetująca ciało – czy pozwala schudnąć?