Dieta tuńczykowa – czy jest bezpieczna i pomaga w odchudzaniu?

Dieta z tuńczyka to niskokaloryczny, niskowęglowodanowy, wysokobiałkowy plan odżywiania stworzony przez kulturystę Dave'a Drapera. Przede wszystkim masz spożywać wodę i tuńczyka przez trzy dni. Następnie możesz dodawać niskotłuszczowe produkty mleczne, owoce, drób i warzywa na czas nieokreślony. W tej fazie stosunek makroskładników powinien wynosić 40% białka, 30% węglowodanów i 30% tłuszczu.

Chociaż jest promowana jako sposób na przełamanie złych nawyków żywieniowych i zachęcanie do szybkiego odchudzania, jest to dieta ratunkowa, niepoparta badaniami.

Jak przestrzegać diety tuńczykowej?

Aby przestrzegać tej diety, należy jeść tylko tuńczyka i pić wodę przez trzy kolejne dni. Tuńczyk musi być w najprostszej postaci: bez oleju, majonezu, octu lub przypraw – i musi być go wystarczająco dużo, aby dał ci 1,5 grama białka na kilogram masy ciała każdego dnia.

Powinieneś także pić 2 litry wody dziennie, przed snem uzupełniać błonnik i brać suplementy witaminowe, mineralne i aminokwasy rozgałęzione. Po trzech dniach możesz dodać zielone warzywa liściaste, warzywa nieskrobiowe gotowane na parze, owoce, niskotłuszczowe produkty mleczne i kurczaka.

Dieta nie ma ustalonego czasu trwania, ale nie należy jednorazowo przestrzegać jej długo, można za to powtarzać ją od czasu do czasu, aby szybko schudnąć.

Inne wersje diety

Plan Drapera jest rygorystyczny, ale różne strony internetowe zalecają nieco inne zasady. Wiele z tych dostosowanych diet zezwala na dodatkowe produkty spożywcze, takie jak skrobiowe warzywa, zboża, niesłodzone napoje, takie jak kawa i herbata, i inne źródła białka, takie jak jajka. Mimo to żaden z tych planów nie jest poparty badaniami naukowymi.

Czy pomaga w odchudzaniu?

Dieta z tuńczyka jest niezwykle restrykcyjnym planem, który może powodować szybką utratę wagi ze względu na niską liczbę kalorii. Jednak diety, które znacznie ograniczają kalorie, mogą zaszkodzić zdrowiu.

Szczególnie poważne ograniczenie kalorii spowalnia metabolizm i upośledza masę mięśniową. Wiele badań pokazuje, że regularne jedzenie o wiele mniej niż organizm potrzebuje, zmniejsza liczbę kalorii spalanych przez organizm w spoczynku. Co więcej, poważne ograniczenie kalorii może wywołać silny głód – a nawet doprowadzić do zwiększenia masy ciała po odejściu od diety.

Ogólnie rzecz biorąc, badania sugerują, że diety o bardzo niskiej zawartości kalorii, takie jak tuńczykowa, są źle zrównoważone i nie poprawiają składu ciała.

Ewentualne zyski

Tuńczyk spożywany z umiarem jest zdrowym, niskokalorycznym źródłem białka. Jest bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3, które są niezbędnymi składnikami odżywczymi – wspomagają serce, mózg i układ odpornościowy.

Ponadto ta ryba ma wysoką zawartość selenu, niezbędnego mikroelementu, który zapewnia działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające, a także wspomaga pracę tarczycy. Niemniej jednak tuńczyk nie zapewnia wszystkich składników odżywczych, których potrzebuje twój organizm. Jako takie ryzyko diety tuńczyka znacznie przewyższa jej zalety.

Wady diety tuńczykowej

Dieta tuńczykowa ma kilka poważnych wad, w tym niską liczbę kalorii, wysoce restrykcyjny charakter i ryzyko zatrucia rtęcią.

Nie zapewnia odpowiedniej ilości kalorii

Dieta z tuńczyka nie zapewnia wystarczającej ilości kalorii dla większości dorosłych. 85 g tuńczyka z puszki w sosie własnym ma 73 kalorie, 16,5 g białka, 0,6 g tłuszczu i 0 g węglowodanów. Osoba ważąca 68 kg wymagałaby 102 g białka dziennie na tej diecie lub 524 g tuńczyka dziennie. Oznacza to 610 kalorii dziennie, a to jest znacznie poniżej 2000 kalorii, których organizm prawdopodobnie potrzebuje.

Takie drastyczne ograniczenie kalorii może powodować spowolnienie metabolizmu, utratę masy mięśniowej, nieodpowiednie spożycie składników odżywczych i skrajny głód.

Jedzenie zbyt dużej ilości tuńczyka może powodować zatrucie rtęcią

Chociaż tuńczyk jest zdrową rybą, kryje w sobie rtęć, czyli metal ciężki. Według Agencji Ochrony Środowiska (EPA) należy ograniczyć spożycie tuńczyka w puszce lub tuńczyka bonito do 340 g na tydzień.

Inne odmiany tuńczyka, takie jak tuńczyk biały, żółtopłetwy i opastun, mają wyższy poziom rtęci i powinny być spożywane rzadziej lub wcale.

Maksymalna bezpieczna dawka rtęci wynosi 0,1 mcg na kg masy ciała, co oznacza, że ​​osoba o wadze 68 kg może spożywać do 6,8 mcg rtęci dziennie. Jednak dieta tuńczykowa zawiera tyle ryby, że można łatwo przekroczyć limity rtęci. Nawet jedząc tylko lekkiego tuńczyka, osoba ważąca 68 kg przyjmowałaby dziennie 68 mcg rtęci – 10 razy więcej niż zalecana ilość.

Zatrucie rtęcią wiąże się z poważnym uszkodzeniem serca, nerek, układu odpornościowego i układu nerwowego.

Jest wysoce restrykcyjna i krótkoterminowa

Dieta z tuńczyka jest bardzo restrykcyjna pod względem wyborów żywieniowych i składników odżywczych.

Jej pierwsza faza ma trwać tylko trzy dni, co zniechęca do zmian nawyków i stylu życia niezbędnych do osiągnięcia długotrwałej utraty wagi.

Badania pokazują, że trudno jest trzymać się modnych diet, takich jak tuńczyk – a ich długoterminowe skutki są wątpliwe.

Koncentracja na krótkotrwałej utracie wagi jest niezrównoważona i prawdopodobnie utrudnia długoterminowy sukces.

Inne potencjalne wady diety tuńczykowej

Te wady to:

Brak indywidualizacji. Dieta z tuńczyka nie jest dostosowana do twoich potrzeb żywieniowych. Sztywne wzorce żywieniowe nie uwzględniają różnic indywidualnych.

Brak badań naukowych. Warto zauważyć, że ta dieta nie jest poparta żadnymi badaniami.

Niezrównoważenie. Dieta nie jest bezpieczna do przestrzegania przez dłuższy czas ze względu na jej ograniczenia i wysoką zawartość rtęci.

Co można jeść?

Żywność dozwolona w trzydniowej fazie diety to:

Białko: tuńczyk w puszce w wodzie lub stek z tuńczyka

Woda: 2 l wody dziennie.

Po początkowym etapie możesz dodać następujące produkty: