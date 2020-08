Dieta Sirt, czyli dieta Adele. Co dietetycy sądzą o tym sposobie odżywiania?

Kiedy pojawiły się zdjęcia Adele wyglądającej na znacznie szczuplejszą, niż znaliśmy ją jeszcze z czasów "Someone like you", wszyscy zaczęliśmy zastanawiać się, w jaki sposób piosenkarka zgubiła – jak się później okazało – prawie 45 kilogramów. W internecie pojawiały się różne spekulacje, z których najpopularniejszą była ta, że powodem tak znaczącej utraty wagi była dieta Sirt autorstwa Aidana Gogginsa i Glena Mattena, którzy mają tytuły magistra medycyny żywienia. W styczniowym wywiadzie telewizyjnym była trenerka osobista Adele, Camila Goodis powiedziała, że ​​wierzy, że Adele ćwiczy... ale 90 procent jej utraty wagi było spowodowane dietą.

Czym jest dieta Sirt?

Dieta Sirt to plan odżywiania poprawiający metabolizm, który pozwala na picie czerwonego wina i kawy, a także na spożywanie czekolady. To wszystko brzmi jak sen, prawda? Ale wszyscy wiemy, że nie ma czegoś takiego jak magiczna odchudzająca różdżka. Specjalistki w dziedzinie dietetyki, Sophie Medlin z City Dietitians i Lola Biggs trochę zagłębiły się we wszystkie aspekty diety Sirt i rozszyfrowały, jak łatwa jest ta dieta. A ponadto, co najważniejsze... jest przeznaczona dla zwykłych ludzi.

– Teoria stojąca za dietą Sirt jest taka, że ​​istnieją pewne pokarmy, które możemy jeść, a które zwiększają produkcję grupy białek zwanych sirtuinami – wyjaśnia Medlin. – Uważa się, że sirtuiny wykonują szereg zadań, w tym wspomagają nasze ciała, aby były energooszczędne w sytuacjach, gdzie jest niska podaż kalorii, na przykład podczas diety. Ideą diety wydaje się być to, że jeśli spożywasz pokarmy, które mogą pomóc ci wyprodukować więcej sirtuin, spalisz tłuszcz skuteczniej, a tempo metabolizmu wzrośnie.

Autorzy diety Sirtfood twierdzą, że jest to sposób na zmianę wagi bez radykalnej diety, ponieważ aktywuje ten sam szlak „chudego genu”, który zwykle jest aktywowany przez post i ćwiczenia. Niektóre pokarmy zawierają związki chemiczne zwane polifenolami, które wywierają łagodny stres na nasze komórki, uruchamiając geny naśladujące skutki postu i ćwiczeń. Pokarmy bogate w polifenole, w tym jarmuż, gorzka czekolada i czerwone wino, wyzwalają szlaki sirtuin, które wpływają na metabolizm, starzenie się i nastrój. Dieta w nie bogata przyspiesza utratę wagi bez utraty masy mięśniowej, przy zachowaniu optymalnego zdrowia.

Istnieją badania, które wspierają ideę spożywania żywności, takiej jak chili i zielona herbata w celu utraty wagi, a czerwone wino (bogate w polifenole) jest często wskazywane jako główna część francuskiego paradoksu, teorii stojącej za tym, dlaczego Francuzki piją czerwone wino, ale pozostają szczupłe. Ale jak dotąd nie ma naukowych dowodów, na których możemy się oprzeć, aby stwierdzić, czy teoria Sirt działa. Istnieją pewne badania laboratoryjne, które pokazują, że sirtuiny mogą mieć działanie przeciwstarzeniowe, ale badania przeprowadzono na myszach, ludzkich komórkach macierzystych i szczurach, a nie na prawdziwych ludziach.

Możesz zauważyć czerwone wino i czekoladę na listach dozwolonych potraw, dlatego te składniki mogą przyczynić się do sukcesu. Dużą część diety stanowi zielony sok, który zawiera 75 g jarmużu, 30 g rukoli, pół zielonego jabłka, 1 cm imbiru, 2 łodygi selera, pół cytryny, 5 g pietruszki i pół łyżeczki matchy, które należy przygotować za pomocą wyciskarki – nie w blenderze. Trzeba mieć też wagę kuchenną, ponieważ składniki są wymienione według wagi.

Jakie są fazy diety Sirt?

Nie chodzi tylko o to, by schudnąć, spożywając produkty zawierające sirtuiny. Musisz także zmniejszyć liczbę kalorii. Faza pierwsza trwa siedem dni, a przez pierwsze trzy z nich spożywasz 1000 kalorii dziennie w postaci trzech zielonych soków z podanych wyżej składników i jednego posiłku. Wszystkie elementy składają się z produktów zgodnych z Sirt. Następnie liczba kalorii zwiększa się do 1500 dziennie, dwóch soków i dwóch posiłków przez resztę pierwszego tygodnia.

– Każdy straciłby wagę przy tak surowych ograniczeniach kalorii, więc nie ma w tym żadnej magii – mówi Medlin.

W fazie drugiej (dwa tygodnie) nie ma limitu kalorii, tylko trzy posiłki bogate w sirtuiny i jeden sok. Żadne z dań nie jest wystarczająco smaczne ani bogate w węglowodany, aby pozwolić ci naprawdę przytyć, więc i tak możesz jeść mniej niż normalnie.

– Problem z dietą Sirt polega na określeniu, czy to działanie wybranych pokarmów (bogatych w sirtuiny), czy też ogólne ograniczenie kalorii jest motorem zmian – dodaje Biggs.

Czy dietetycy zalecają dietę Sirt?

– Z punktu widzenia gęstości odżywczej, żywność zawierająca wysoki poziom sirtuin zapewnia również dobry poziom składników odżywczych, które są ogólnie powiązane z poprawą zdrowia – mówi Biggs. – To w połączeniu z ograniczeniem kalorii przyniesie rezultaty.

– Może się zdarzyć, że podaż żywności, która jest zwykle uważana za tabu podczas odchudzania, jest w rzeczywistości sekretem sukcesu planu – dodaje Medlin. – Jeśli czujesz, że możesz jeść żywność, taką jak czekolada i czerwone wino, prawdopodobnie czujesz się mniej ograniczony niż gdybyś wykluczył te produkty z diety.

Jednak z plusów chyba na tym koniec.

– Utrzymanie tego planu w dłuższej perspektywie może okazać się bardzo trudne i często wymaga dużych zmian – mówi Medlin. – Zmian w życiu i ograniczenia, z których nie wszystkie mogą być pozytywne. Ponadto, wpływ na nasz nastrój wraz z przywróceniem masy ciała po diecie został zidentyfikowany jako główna przyczyna powrotu do ulubionego, zwykle śmieciowego jedzenia i do mniejszej liczby zdrowych nawyków żywieniowych.

Dietetyk Daniel O'Shaughnessy również ma wątpliwości. – Jedzenie może być trudne do przygotowania w przypadku intensywnego trybu życia, a przygotowanie go właściwie i uwzględnienie potrzebnych produktów może być trochę trudne. Adele mogła z łatwością być na takiej diecie, ponieważ nie musi przygotowywać wszystkiego, ale dla zwykłych ludzi znalezienie balansu między pracą, dziećmi i dietą może być trudne.

Medlin dodaje: – Chociaż możemy zachęcać do spożywania zdrowej żywności, rygorystyczne reżimy i zastępowanie posiłków sokami często prowadzą do trudności w relacjach ludzi z jedzeniem i mogą prowadzić do błędnego postrzegania tego, jak duża utrata masy ciała jest już zbyt duża.