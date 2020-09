Pomidor, papryka, ogórek – co położyć na kanapkę?

Kanapki to nie tylko obowiązkowe drugie śniadanie do szkoły lub pracy, ale także doskonały wybór np. na kolację. Jeżeli odpowiednio dobierzemy składniki, to posiłek zapewni nie tylko długie uczucie sytości, ale będzie też źródłem cennych witamin i minerałów oraz błonnika pokarmowego. Podpowiadamy, jakie warzywa warto położyć na kanapkę, żeby uniknąć kulinarnej nudy i cieszyć się wyjątkowymi doznaniami smakowymi.

Pieczywo podstawą każdej kanapki…

Zanim zaczniemy kroić warzywa na kanapkę, musimy przygotować bazę w postaci pieczywa. Najlepszym wyborem będzie pieczywo pełnoziarniste, które cechuje się najwyższymi wartościami odżywczymi. Dzięki pełnym ziarnom dostarczamy do organizmu witaminy, minerały i błonnik pokarmowy, który jest obowiązkowym składnikiem zdrowej, prawidłowo zbilansowanej diety.

Ważne: nie każde ciemne pieczywo jest pieczywem pełnoziarnistym, dlatego warto czytać etykiety produktów. Warto też zwrócić uwagę na to, aby skład pieczywa był jak najkrótszy.

Oprócz pieczywa kładziemy na kanapkę także inne produkty spożywcze np. wędlinę, sery czy wędzone ryby. I tutaj liczy się skład, który wpływa na kaloryczność i wartości odżywcze posiłku.

Warzywa do kanapek

Kanapka bez warzyw nie jest pełnowartościowym posiłkiem. Odpowiedni dobór składników jest niezwykle ważny i ma wpływ nie tylko na kaloryczność kanapek, ale także decyduje o smaku posiłków. Do przygotowania kanapek możemy wykorzystać wiele warzyw. Szczególnie polecane są liściaste warzywa zielone. Są one doskonałym sposobem na zachowanie właściwej wilgotności kanapek, które przygotowujemy do pracy lub szkoły. Liść sałaty i świeże zioła chronią przed nadmiernym pochłanianiem przez pieczywo wilgoci z innych dodatków np. bogatych w wodę pomidorów i ogórków. Dzięki nim pieczywo nie stanie się nieprzyjemnie mokre, a my zjemy kanapkę z apetytem, zamiast zastąpić ją drożdżówką lub szybkim daniem barowym. Na kanapkę możemy też położyć liście szpinaku, jarmuż, a nawet botwinkę.

Pomidor, ogórek, papryka – jakie warzywo wybrać?

Kanapki kojarzą się przede wszystkim z pomidorem, ogórkiem i papryką. To doskonały wybór, bo warzywa te dodają smaku, przyjemnie chrupią oraz są bogate w cenne związki odżywcze. Które z nich wybrać? To zależy od tego, jaki mamy kulinarny gust oraz wyjątkowe potrzeby żywieniowe. Dla urozmaicenia smaku kanapek możemy na nich położyć także inne warzywa np. posiekaną cebulkę dymkę, rzodkiewki, aromatyczne, świeże zioła np. bazylię, kolendrę, miętę oraz kiełki. Te ostatnie są prawdziwą skarbnicą cennych związków odżywczych, dlatego warto sięgać po nie tak samo często, jak po kolorowe warzywa.

Jakich warzyw nie łączyć ze sobą?

Podczas przygotowywania kanapek warto wziąć pod uwagę to, że czasami nie powinniśmy łączyć ze sobą niektórych warzyw, bo wówczas trącą one swoje właściwości odżywcze. Dieta niełączenia jest bardzo popularna, jednak w przypadku zdrowo odżywiających się osób, nawet uważane za niezdrowe połączenia warzyw nie powinny zaszkodzić zdrowiu.

Funkcjonuje przekonanie, że nie powinno się łączyć np. pomidorów i ogórków w jednym posiłku, czyli także na kanapce. Z drugiej strony znajdziemy przepisy na kanapki i sałatki przygotowane przez dietetyków, które uwzględniają „zakazane” połączenia. Warto kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Zasada niełączenia ogórka i warzyw bogatych w witaminę C, czyli m.in. papryki i pomidorów powinna na stałe wpisać się w postępowanie osób obciążonych niedoborami kwasu askorbinowego. W innym przypadku niewielkie straty tej witaminy na pewno nie wpłyną negatywnie na stan zdrowia.

Podsumowując, jeżeli przestrzegamy zasad diety niełączenia, powinniśmy unikać spożywania ogórków zielonych razem z warzywami bogatymi w witaminę C. Na kanapki warto położyć zarówno świeże warzywa, jak i kiszonki – ogórki po ukiszeniu zyskują dodatkowe wartości odżywcze, co sprawia, że stają się cennym źródłem probiotyków.

Czytaj także:

5 roślin strączkowych, które pomogą ci schudnąć bez głodowania