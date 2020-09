Chcesz jeść lepiej? To wcale nie jest takie trudne

Decydując się na konkretny jadłospis, dobór składników, które będziesz codziennie uzupełniać, nie zwracaj uwagi wyłącznie na to, ile zawierają kalorii. Poniżej porównamy dwa rodzaje posiłków o zbliżonej kaloryczności, jednak o innych właściwościach zdrowotnych. Jeden ma ich zdecydowanie więcej niż drugi.

Śniadanie

W pierwszej wersji mamy: dwa duże jajka, dwa kawałki pszennego chleba, dwie parówki, porcję dżemu, a także szklankę soku pomarańczowego. I choć w posiłku tym znajdują i tłuszcze, i białko, i węglowodany, brakuje w niej mikroelementów i błonnika. To z kolei powoduje, że już z samego rana można się poczuć ociężale. Co więcej, zarówno parówki, jak i soki, które nie są wyciskane to produkty przetworzone. Także produkty pszenne, ze względu na sposób uprawiania tego zboża i nawożenia go pestycydami, nie są zalecane w zdrowej diecie.

W zdrowszej opcji, poza dwoma jajkami mamy dwa kawałki ciemnego pieczywa, połowę awokado, jedno opakowanie jogurtu greckiego i wyciskany sok z pomarańczy. Zamiana sztucznego napoju sklepowego na prawdziwy sok, a kiełbasek na awokado i jogurt robi bardzo dużą zdrowotną różnicę. Co więcej, ciemne pieczywo zawiera, w przeciwieństwie do jasnego, błonnik.

Pierwsza wersja śniadaniowa miała 523 kcal, druga – 608. Różnica w kaloriach jest więc nieznaczna, jednak pod względem zdrowotnym – bardzo duża.

Lunch

Dobry lunch powinien pobudzić do przetrwania dalszej części dnia, a nie sprawiać, że czujesz się ociężale, masz wzdęcia i wyrzuty sumienia z powodu źle dokonanego wyboru żywieniowego. A że często lunch jemy go w przerwie w pracy, to kusi, żeby sięgnąć po coś szybkiego i niezbyt zdrowego, np. kanapkę z przetworzoną szynką i serem, przegryzaną na dodatek frytkami. Jeśli tak bardzo ją lubimy, można iść na kompromis i zjeść pół kanapki z ciemnym pieczywem, a zamiast frytek kupić sałatkę – liczba kcal zmniejszy się w takim przypadku aż o połowę – z 1020 do 640.

Obiad

Obiad to zazwyczaj najbardziej obfity posiłek spośród wszystkich danego dnia. Tym razem przedstawiamy dwie opcje jego przygotowania. Pierwsza składa się z: porcji purée ziemniaczanego, dwóch klopsów, kawałka chleba do przegryzienia, porcji zielonego groszku i kieliszka wina. W „chudszej” wersji mamy pieczone słodkie ziemniaki, porcję zielonego groszku, pomidorki koktajlowe i gotowaną pierś kurczaka. Warto zaznaczyć, że tym razem opcja pierwsza nie jest szczególnie zła, ale warto postawić na posiłek, w którym w porcji znajduje się więcej składników odżywczych, a żywność jest mniej przetworzona. Zamiana przetworzonego mięsa na mięso kurczaka zapewni więcej białka i mniej kalorii. Podobnie z dwiema wersjami ziemniaków. Druga propozycja obiadu zapewnia bardziej zrównoważoną kombinację białka, węglowodanów i tłuszczów. Pierwsza wersja to 873 kcal, a druga – 635 kcal.

Przekąski

I tutaj mamy niespodziankę: w pierwszej wersji batonik energetyczny i colę zero, a w drugiej – sklepowy batonik, jabłko, porcję twarożku i porcję masła orzechowego. Choć pierwsza wersja to tylko 210 kcal, a druga – 606 kcal, to właśnie ta ostatnia stanowi lepsze źródło składników odżywczych. Nie zawsze to, co reklamowane jako „light” i jako zdrowe, jak w przypadku napojów gazowanych, właśnie takie jest. Lepiej więc dokonywać zrównoważonych, uważnych wyborów żywieniowych niż decydować się zawsze na to, co tylko wydaje się zdrowsze.

Podsumowując, kaloryczność w każdej z opcji (poza ostatnią) nie różni się aż tak bardzo. Diety nie muszą być drastyczne, a korzystne dla zdrowia. Liczba spożywanych kalorii nie jest głównym wyznacznikiem ich skuteczności. Ważne jest także równomierne przyjmowanie składników odżywczych przez cały dzień, aby nie czuć głodu ani sytości i ociężałości.

