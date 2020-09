Czy post przerywany faktycznie działa? Nowe badania mogą zasmucić

Odkrycia są sprzeczne z niektórymi niedawnymi badaniami sugerującymi, że diety w formie postu przerywanego są skuteczne. Naukowcy stwierdzili, że to nie jest ostatnie słowo na temat przerywanego postu.

Po pierwsze, zdaniem Kristy Varady, profesora żywienia na Uniwersytecie Illinois w Chicago, taktyka ta jest łatwa do naśladowania. Powiedziała, że to plus, ponieważ trwała utrata wagi wymaga zrównoważonych zmian stylu życia. Varady, która nie brała udziału w nowym badaniu, prowadzi własne badania nad przerywanym postem – a konkretnie wersją znaną jako jedzenie ograniczone czasowo. Daje ludziom ograniczone okno czasowe na codzienne jedzenie.

W niedawnym badaniu zespół Varady odkrył, że dieta pomogła ludziom stracić około 3% początkowej wagi w ciągu ośmiu tygodni. Natomiast ludzie, którzy trzymali się swojej rutyny żywieniowej, nie zauważyli żadnych zmian. Zasada jedzenia ograniczonego czasowo jest prosta: ludzie nie muszą zmieniać tego, co jedzą, po prostu ograniczają się do spożywania posiłków w określonych godzinach.

Ale lubienie czegoś nie oznacza, że jest skuteczne. I pomimo popularności diet typu postnego dopiero niedawno zaczęto je testować. Nowe badanie, opublikowane w JAMA Internal Medicine, jest najnowszym.

Cała prawda o poście przerywanym

Do badania naukowcy losowo wyznaczyli 116 osób dorosłych z nadwagą lub otyłością, aby stosowały ograniczoną czasowo dietę przez 12 tygodni lub trzymały się swoich zwyczajowych nawyków żywieniowych. Grupie, której obowiązywały ograniczenia czasowe, powiedziano, aby jadła tylko między południem a 20:00.

W końcu ci uczestnicy stracili średnio około 2 funtów. Ale ludzie, którzy trzymali się swoich zwykłych zajęć, również stracili trochę na wadze – co oznaczało, że nie było statystycznie znaczącej różnicy między tymi dwiema grupami.

Naukowcy, kierowani przez dr Ethana Weissa z University of California w San Francisco, przyznali, że ich odkrycia są sprzeczne z niektórymi wcześniejszymi badaniami. Potencjalnym powodem, spekulowali, jest to, że 8-godzinne okno czasowe na jedzenie było „nieoptymalne”.

W swoim badaniu Varady przetestowała okno 4- i 6-godzinne. Obie były podobnie skuteczne w utracie wagi. Dlatego więc, jeśli faktycznie chcemy odnieść sukces na tego typu diecie, powinniśmy wybrać mniejsze okno niż 8-godzinne.