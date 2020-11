Najlepsze trendy żywieniowe na 2021 rok. Który podbije twoje serce?

Żywność funkcjonalna

Ze względu na oddziaływanie COVID-19 na samopoczucie fizyczne i psychiczne, wśród coraz większych grup ludności rośnie zainteresowanie żywnością funkcjonalną, czylo taką, która faktycznie działa prozdrowotnie i ma na to potwierdzenie naukowe.

Żywność wzmacniająca odporność

Jedzenie będziemy doceniać nie tylko ze względu na to, że pozwala zwalczyć głód. Znacznie bardziej będziemy zwracać uwagę na to, jaką rolę poszczególne składniki odgrywają w temacie poprawy ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia.

Jak się okazało, COVID przypomniał nam, że stan zdrowia może ulec niespodziewanej zmianie. Wiele osób zaczęło poszukiwać jedzenia, które pozwoli wspierać układ odpornościowy, a przez to pomoże uchronić się przed chorobą.

W 2020 roku aż 50 proc. konsumentów zaczęło przyjmować większe ilości suplementów, niż zazwyczaj – wszystko w celu poprawy odporności. Zdrowie układu odpornościowego także w 2021 roku będzie głównym przedmiotem zainteresowania branży medycznej. Zamiast skupiać się na leczeniu chorób, będziemy chcieli im zapobiegać poprzez wzmocnienie układu odpornościowego z wykorzystaniem odpowiedniej żywności. Królować będą produkty z dodatkiem składników odżywczych, które mogą wspierać funkcje odpornościowe i ogólny stan zdrowia. Można wymienić tutaj cynk, selen, witaminę C i witaminę D. Hitem będą też naturalne probiotyki, takie jak kefir czy kombucha, ponieważ wsparcia potrzebuje także nasz układ pokarmowy. Oliwa z oliwek z kolei pomoże w utrzymaniu zdrowego serca.

Żywność mająca wpływ na zdrowie psychiczne

Chociaż samo jedzenie nie sprawi, że zniknie depresja, stany lękowe czy przewlekły stres, postawienie na dietę bogatą w minimalnie przetworzone produkty i różnorodne składniki odżywcze może pomóc w poprawie zdrowia psychicznego.

Diety bogate w przeciwutleniacze, witaminy (np. witaminy z grupy B), minerały (np. cynk, magnez), błonnik, zdrowe tłuszcze (np. omega-3) i inne wartościowe związki, takie jak probiotyki, wiążą się z poprawą zdrowia psychicznego. W 2021 roku zauważymy, że większa liczba producentów żywności i napojów będzie oferować produkty zawierające te składniki. Marki położą nacisk na obniżenie stresu i poprawę jakości snu, co również wiąże się z lepszym zdrowiem psychicznym.

Fleksitarianizm

Próba przekonania mięsożercy, by przeszedł na weganizm, to spore wyzwanie. Ale zawsze można spotkać się gdzieś po drodze. To właśnie oferuje fleksitarianizm.

Zamiast przekonywania zjadaczy mięsa do całkowitego porzucenia ulubionej szynki, karkówki i produktów pochodzenia zwierzęcego, nacisk będzie położony zaledwie na ograniczenie spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego.

Propozycje są różne. Można na przykład co tydzień zamieniać kilka posiłków mięsnych na roślinne. Można też zmniejszyć udział produktów pochodzenia zwierzęcego w swoich daniach i dodać więcej składników pochodzenia roślinnego.