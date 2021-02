Dieta wegańska lepsza niż śródziemnomorska. Chodzi o utratę wagi i kontrolę poziomu cholesterolu

Badanie opublikowane w Journal of the American College of Nutrition wykazało, że dieta wegańska z niską podażą tłuszczu daje lepsze wyniki w zakresie wagi, składu ciała, wrażliwości na insulinę i poziomu cholesterolu w porównaniu z dietą śródziemnomorską.

Jak przebiegało badanie? W badaniu losowo zalecono uczestnikom – z nadwagą i bez cukrzycy – stosowanie diety wegańskiej lub śródziemnomorskiej. Przez 16 tygodni połowa uczestników stosowała niskotłuszczową dietę wegańską, w której eliminowano produkty pochodzenia zwierzęcego i skupiano się na owocach, warzywach, produktach pełnoziarnistych i roślinach strączkowych. Druga połowa stosowała dietę śródziemnomorską, która była zgodna z protokołem PREDIMED, który koncentruje się na owocach, warzywach, roślinach strączkowych, rybach, nabiale o niskiej zawartości tłuszczu i oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia, przy jednoczesnym ograniczeniu lub unikaniu czerwonego mięsa i tłuszczów nasyconych. Żadna z grup nie miała narzuconego limitu kalorii, a uczestnicy nie zmieniali systemu ćwiczeń ani zażywanych leków, chyba że zalecili to ich lekarze. Badanie wykazało, że w ciągu 16 tygodni: Uczestnicy stracili średnio 6 kilogramów na diecie wegańskiej, w porównaniu ze średnim brakiem zmian na diecie śródziemnomorskiej.

Uczestnicy stracili o 3,4 kg więcej tłuszczu na diecie wegańskiej.

Uczestnicy zauważyli większą redukcję tłuszczu trzewnego o 315 cm 3 na diecie wegańskiej.

na diecie wegańskiej. Dieta wegańska pozwoliła obniżyć poziom cholesterolu całkowitego i LDL odpowiednio o 18,7 mg / dl i 15,3 mg / dl, podczas gdy przy diecie śródziemnomorskiej nie było znaczących zmian poziomu cholesterolu.

Ciśnienie krwi uczestników spadło przy obu dietach, ale bardziej na diecie śródziemnomorskiej (6,0 mm Hg, w porównaniu do 3,2 mm Hg na diecie wegańskiej). Udowodniono skuteczność diety wegańskiej – Wcześniejsze badania sugerowały, że zarówno dieta śródziemnomorska, jak i wegańska poprawiają masę ciała i czynniki ryzyka kardiometabolicznego, ale do tej pory ich względna skuteczność nie była porównywana w badaniu randomizowanym – mówi autorka badania, dr n. med. Hana Kahleova. – Postanowiliśmy przetestować diety bezpośrednio i odkryliśmy, że dieta wegańska jest skuteczniejsza zarówno pod względem poprawy wskaźników zdrowia, jak i przyspieszenia utraty wagi. Autorzy zauważają, że dieta wegańska prawdopodobnie doprowadziła do utraty wagi, ponieważ była związana ze zmniejszeniem spożycia kalorii, zwiększeniem spożycia błonnika, zmniejszeniem spożycia tłuszczu i zmniejszeniem spożycia tłuszczów nasyconych. – Chociaż wielu ludzi uważa dietę śródziemnomorską za jeden z najlepszych sposobów na odchudzanie, nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, kiedy poddaliśmy ją testowi – mówi autor badania Neal Barnard, lekarz medycyny. – W randomizowanym, kontrolowanym badaniu dieta śródziemnomorska nie spowodowała żadnej utraty wagi. Wydaje się, że problemem jest włączenie tłustych ryb, produktów mlecznych i olejów. Natomiast dieta wegańska o niskiej zawartości tłuszczu spowodowała znaczną i stałą utratę wagi. Czytaj też:

