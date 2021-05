Dieta MIND to jedna z nielicznych zdrowych diet. A to ze względu na działanie dla mózgu

Dieta MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) to hybryda diety śródziemnomorskiej i diety DASH. To jedna z nielicznych diet, które nie tylko odchudzają, ale także wyjątkowo korzystnie wpływają na stan zdrowia. Jednym z dodatkowych zaleceń dla stosujących ją osób, jest włączenie do codziennego jadłospisu produktów, które pozytywnie wpływają na pracę mózgu.

Dieta MIND – korzyści dla mózgu

Badanie przeprowadzone przez Rush University Medical Center wykazało, że dieta MIND kładzie nacisk na porcje 10 zdrowych dla mózgu pokarmów w codziennym jadłospisie. Są to zielone warzywa liściaste, warzywa, orzechy, jagody, produkty pełnoziarniste, ryby, drób, oliwa z oliwek i... wino. Ogranicza za to spożycie czerwonego mięsa, masła, margaryny, sera, ciastek, słodyczy, smażonego lub niezdrowego jedzenia. Stawia nacisk na umiar i zwiększa spożycie zdrowej dla mózgu żywności. Połączenie chudego białka, Omega 3, przeciwutleniaczy i błonnika zmniejsza stany zapalne, co przyspiesza postęp choroby Alzheimera. Nawet jeśli będziesz jej przestrzegać tylko do pewnego stopnia, znacznie zmniejszysz ryzyko wystąpienia tej choroby.

