Najlepsza dieta na lato – co jeść, by szybko schudnąć i nie zaszkodzić zdrowiu?

Kiedy z nieba leje się żar zwykle mamy mniejszą niż zwykle ochotę na to, by sięgać po kaloryczne i bardzo sycące dania. Gdy słupek rtęci w termometrach zaczyna szybko szybować w górę, po prostu nie chce się nam jeść. Upalne lato i chwila relaksu podczas wakacyjnego wypoczynku to dobry czas na to, by wreszcie znaleźć czas na zadbanie o nieco zdrowsze niż na co dzień posiłki.

Dieta na lato – jak szybko schudnąć podczas upałów?

Które diety obecnie cieszą się największym uznaniem na świecie? Dieta SIRT, dzięki której słynna Adele schudła ponad 40 kg? Dieta śródziemnomorska, która od lat uważana jest za jedną z najzdrowszych? A może dieta DASH, która podobno ma rewelacyjny wpływ na serce lub intermittent fasting, czyli tzw. dieta przerywana, którą uwielbiają celebrytki?

Choć z pewnością nie ma jednego, idealnego sposobu na to, by błyskawicznie schudnąć, to warto uważnie prześledzić metody, które aktualnie zdobywają spore grono zwolenników. Prezentujemy kilka najpopularniejszych diet, dzięki którym można osiągnąć najbardziej spektakularne efekty w redukcji masy ciała i pozbywaniu się zbędnych kilogramów bez uszczerbku na zdrowiu.

Dieta SIRT – to dzięki niej Adele osiągnęła spektakularną metamorfozę



44 kg – podobno tyle schudła dzięki diecie sirtuinowej popularna piosenkarka Adele. Sirtuiny to grupy białek, które mają wpływ na procesy starzenia się organizmu. Można je aktywować poprzez polifenole zawarte m.in. w czerwonym winie, a także winogronach oraz wielu innych produktach, których spożywanie dozwolone jest podczas odchudzania tą metodą.

Adele oprócz regularnych ćwiczeń pod okiem trenerki uwzględniła w swoim jadłospisie m.in. zielone soki z selera naciowego, jarmużu, a także włączyła 20 produktów dozwolonych na diecie SIRT, m.in. papryczki chilli, czerwoną cebulę, cykorię, pietruszkę, rukolę, orzechy włoskie, a na deser zajadała truskawki, daktyle, piła czarną kawę i wysokiej jakości kakao. Efekty połączone ze sporą dawką aktywności fizycznej okazały się zdumiewające, a brytyjska wokalistka zmieniła się nie do poznania.

Dzięki temu, że dieta sirtuinowa pozwala na to, by nigdy nie czuć się głodnym, można dzięki niej uniknąć efektu jo-jo, a na dodatek aktywować naturalne procesy sprzyjające spalaniu tkanki tłuszczowej. Zbyt długie ograniczanie kaloryczności posiłków nie jest jednak rekomendowane przez dietetyków.



Dieta śródziemnomorska – jedna z najzdrowszych na świecie



To właśnie temu sposobowi żywienia narody mieszkające w południowej części Europy mają zawdzięczać długowieczność i niższą zachorowalność na choroby układu sercowo-naczyniowego.

W codziennym menu osób na diecie śródziemnomorskiej dominują owoce, warzywa i oliwa z oliwek – zamiast mięsa docenia się w niej ryby i owoce morza. Brakuje też wysokokalorycznych i słodkich deserów, które zastępowane są przekąskami z orzechów lub naturalnymi sokami.

Ten system odżywiania należy do najbardziej cenionych przez lekarzy i dietetyków, a w rankingach długowieczności od lat przodują osoby, które żywią się w ten sposób przez niemal całe życie.



Dieta DASH – doceniana przez dietetyków i... kardiologów



Ułatwia walkę z nadciśnieniem, ma dobry wpływ na serce, ogranicza ryzyko cukrzycy typu II i wielu chorób cywilizacyjnych, a część specjalistów uważa, że można dzięki niej zapobiegać nawet niektórym nowotworom.

Dieta DASH (czyli tzw. Dietary Approaches to Stop Hypertension) opiera się na ograniczeniu spożycia soli, rafinowanego cukru, słodyczy i niezdrowych, wysokoprzetworzonych przekąsek. W menu uwzględnia zaś:

Ziarna: pełnoziarniste pieczywo, pełnoziarniste płatki śniadaniowe, brązowy ryż, bulgur, komosa ryżowa i płatki owsiane.Warzywa: wszystkie.Owoce: np. jabłka, gruszki, brzoskwinie, jagody i owoce tropikalne, takie jak ananas i mango.Nabiał: produkty odtłuszczone.Mięso: najlepiej chude, jednak sporadycznie (np. raz w tygodniu) można sobie pozwolić na czerwone mięso.Orzechy, nasiona i rośliny strączkowe: np. orzeszki ziemne, orzechy laskowe, orzechy włoskie, nasiona słonecznika, siemię lniane, fasola, soczewica i groszek.Tłuszcze: oleje roślinne, tłuste ryby.



Dieta intermittent fasting (IF), czyli przerywana głodówka



Aktorki z Hollywood (m.in. Jennifer Aniston czy Reese Witherspoon) chwalą się, że wyjątkowo szczupłą sylwetkę zawdzięczają spożywaniu posiłków tylko w określonych porach. Na jedzenie tego, co lubią – bez większych ograniczeń – pozwalają sobie wyłącznie podczas tzw. "okienek żywieniowych" pomiędzy którymi poszczą według następującego schematu:

16 godzin postu i 8 godzin jedzenia w ciągu doby20 godzin postu i 4 godziny jedzenia w ciągu doby5 dni jedzenia, bez przejadania się i 2 dni z przyjmowaniem 500-600 kcal6 dni jedzenia i później 1 dobra przerwyDieta intermittent (IF) zwana także postem przerywanym, odradzana jest m.in. matkom karmiącym dzieci i kobietom w ciąży. Dietetycy przestrzegają też, że nie wszystkie osoby są w stanie racjonalnie żywić się wtedy, kiedy mogą sobie pozwolić na posiłki zgonie z harmonogramem tej diety (zdarza się, że jedzą wtedy zbyt dużo jedzenia niskiej jakości, co często wcale nie jest zdrowe i może prowadzić do różnych problemów).





Monodieta – odradzana przez specjalistów



Choć wielu dietetyków podkreśla, że nie ma nic złego w tym, by przez jeden letni dzień pozwolić sobie na to, by nieco ograniczyć posiłki i jeść głównie produkty sezonowe – truskawki, arbuzy lub same warzywa (zwłaszcza zielone soki z selera, który działa oczyszczająco, równoważy pH i ułatwia pozbywanie się zbędnych resztek pokarmów zalegających w prewodzie pokarmowym), to w dłuższej perspektywie czasu stosowanie monodiet może działać wyniszczająco na organizm.

Samo urozmaicenie codziennego menu sezonowymi roślinami, zawsze warte jest jednak polecenia – o ile zachowamy zdrowy rozsądek.

