Dieta MIND, czyli... co jeść, by nasz mózg działał sprawniej na starość?

Dieta MIND łączy w sobie elementy dwóch innych zasad żywienia powszechnie uznawanych za jedne z najzdrowszych na świecie – diety śródziemnomorskiej oraz diety DASH. Dzięki odpowiednio dobranym produktom można sprawić, by nasz mózg funkcjonował bez szwanku na pełnych obrotach przez długie lata.

Na pomysł stworzenia nowej diety skierowanej na poprawę funkcji umysłowych wpadła popularna w Stanach Zjednoczonych epidemiolog – prof. Marta Clare Morris z Rush University Medical Center, która przez 20 lat badała wpływ różnych składników odżywczych na cały organizm, a zwłaszcza na ludzki mózg. Badaczka sama zmagała się z rakiem i zmarła z powodu choroby nowotworowej w 2020 roku w wieku 64 lat.

3 lata przed śmiercią ekspertka opublikowała cieszącą się ogromną popularnością książkę “Diet for the Mind”, w której opisała zasady żywienia, dzięki którym można ograniczyć ryzyko zmian neurodegeneracyjnych w mózgu prowadzących do otępienia starczego (demencji), a także m.in. do choroby Alzheimera.

W połowie września na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „Journal of Alzheimer's Disease” potwierdzono, że dieta MIND rzeczywiście może działać w taki sposób, w jaki opisywała to autorka tego systemu żywienia. Na czym to polega?

Dieta MIND, czyli czym karmić nasz... mózg?

Jak zapewniała w 2017 roku prof. Marta Clare Morris, dieta MIND opiera się na dziesięciu pokarmach, które mają korzystny wpływ na nasz mózg i pięciu, których należy unikać.

10 produktów zalecanych w diecie MIND to:

zielone warzywa liściaste , które należy jeść 6 razy w tygodniu 3 razy dziennie (niemal w każdym posiłku powinny się znaleźć np. liście szpinaku, różnego rodzaju sałat lub brokuły)

, które należy jeść 6 razy w tygodniu 3 razy dziennie (niemal w każdym posiłku powinny się znaleźć np. liście szpinaku, różnego rodzaju sałat lub brokuły) pozostałe warzywa spożywane najlepiej na surowo przynajmniej raz dziennie

spożywane najlepiej na surowo przynajmniej raz dziennie orzechy – wystarczy 5 porcji na tydzień

– wystarczy 5 porcji na tydzień owoce leśne (jagody, borówki, maliny, truskawki) – 2 razy w tygodniu

(jagody, borówki, maliny, truskawki) – 2 razy w tygodniu drób – 2 razy tygodniowo

– 2 razy tygodniowo tłuste ryby morskie – co najmniej raz na tydzień

– co najmniej raz na tydzień produkty pełnoziarniste – 3 porcje na dobę

– 3 porcje na dobę rośliny strączkowe – co drugi dzień

– co drugi dzień oliwa z oliwek – na co dzień do przygotowania większości dań

– na co dzień do przygotowania większości dań 1 kieliszek czerwonego wina – raz dziennie

5 produktów, które w diecie MIND należy ograniczyć do minimum lub całkowicie wyeliminować to:

czerwone mięso

fast food oraz produkty smażone

wysokoprzetworzone słodycze i ciastka

tłuszcze takie jak margaryna lub masło (nie więcej niż pół łyżeczki dziennie)

sery



Zespołowi badawczemu z Rush University Medical Center zgodnie z oczekiwaniami w 2021 roku udało się zakończyć badania prowadzone od 2004 roku na grupie liczącej ponad pół tysiąca mieszkańców Chicago.

Naukowcy potwierdzili, że prof. Morris, (która niestety nie doczekała ich wyniku), miała rację. Zastosowanie diety MIND ich zdaniem może poprawiać funkcje poznawcze niezależnie od zmian neurodegeneracyjnych i innych patologii mózgu spowodowanych przez chorobę Alzheimera.

