5 zalet kiszonych owoców. Dlaczego warto jeść zimowe superfoods?

Kiszone owoce to źródło witamin, przeciwutleniaczy i mikroelementów. Warto włączyć je do diety zimą, gdy organizm potrzebuje dodatkowego wsparcia w walce z bakteriami i wirusami. Wszelkie kiszonki (nie tylko owoce, ale też warzywa) mogą stanowić dobre źródło witamin w diecie maluchów i przedszkolaków, które często chorują. Co trzeba wiedzieć o kiszonych owocach i jak je przyrządzić?

Czym są kiszone owoce?

Kiszone owoce to konserwowane owoce, zawierające bakterie kwasu mlekowego. Dzięki temu mają prozdrowotny wpływ na układ trawienny i mikroflorę jelit. Wspomagają je w walce z chorobotwórczymi bakteriami, zapobiegają chorobom, problemom trawiennym czy wzdęciom. Oprócz tego dostarczają wielu składników odżywczych, dlatego mogą stanowić dobre uzupełnienie diety w zimę, gdy brakuje świeżych owoców.

Jakie owoce można kisić?

Fermentacji można poddać niemal wszystkie owoce. Popularne i cenione są m.in. gruszki, śliwki, jabłka, ale też ananasy czy cytryny. Można je podawać jako przystawki, przygotowywać z nich desery np. musy, dodawać do mięs czy potrawek.

Wartości odżywcze

Kiszone owoce zawierają:

witaminę A

witaminę E

witaminę C

witaminę PP



potas

sód

magnez

niacynę

biotynę

witaminy z grupy B

Właściwości prozdrowotne

Kiszonki mają wiele zalet. Nie tylko znakomicie wspierają pracę układu trawiennego i metabolizm, ale też są bardzo dobrze przyswajane. Ułatwiają wchłanianie substancji odżywczych i witaminy C, wspomagają odporność i pomagają uchronić organizm przed infekcjami. Dodatkowo są dobrym źródłem antyoksydantów.

1. Kiszonki na odchudzanie

Kiszone owoce wspomagają proces odchudzania. W czasie procesu fermentacji zmniejsza się zawartość cukru, dlatego kiszonki dostarczają niewiele kalorii. Mogą stanowić dobry deser lub podwieczorek i zastąpić niezdrowe słodycze.

2. Bomba witamin

Ze względu na wysoką zawartość substancji odżywczych kiszone owoce zaliczane są do tzw. superfoods. Są to produkty o wielu właściwościach prozdrowotnych, bogatej zawartości witamin, przeciwutleniaczy i pierwiastków. Dzięki temu wspomagają pracę całego organizmu, przyczyniają się też do poprawy naturalnej odporności.

3. Regulują procesy trawienne

Kiszonki dobrze wpływają na pracę układu trawiennego. Pomagają ją unormować, zapewniając właściwą równowagę w mikroflorze jelitowej. Korzystnie wpływają na błonę śluzową wyściełającą jelita, dlatego poleca się je np. osobom, które są po antybiotykoterapii. Pomagają odbudować naturalną barierę ochronną jelit.

4. Zapobiegają chorobom

Kiszone owoce dostarczają duże dawki witaminy C, dlatego pomagają zapobiec infekcjom. W dodatku stabilizują tę witaminę, przyczyniając się do uszczelniania naczyń krwionośnych. Stanowi to naturalną barierę przed wirusami i pomaga uchronić organizm od przeziębienia i chorób w sezonie grypowym.

5. Obniżają poziom cholesterolu

Kiszonki zawierają dużo błonnika, więc pomagają unormować gospodarkę tłuszczową. Regulują poziom cholesterolu całkowitego w organizmie i zapobiegają podnoszeniu się złego cholesterolu we krwi.

Jak zrobić kiszone gruszki?

Kiszone owoce przygotowuje się bardzo szybko. Wystarczy umyć gruszki (np. konferencje), obrać ze skórki i pokroić na cząstki lub słupki. Następnie należy przygotować zalewę, która składa się z wody oraz soli (dobrym wyborem jest himalajska). Na 1 litr wody wystarczy 1-1,5 łyżki soli. Taką zalewę wlewamy do słoika z owocami, dodajemy ulubione przyprawy (np. wanilię czy cynamon), wekujemy słoik i odstawiamy do spiżarni. Gruszki będą gotowe do spożycia po około 7 dniach.

