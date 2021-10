Jak skomponować jadłospis przy chorobie Hashimoto?

Choroba Hashimoto to choroba tarczycy, która jest związana z funkcjonowaniem układu immunologicznego. Leczenie najczęściej opiera się na przyjmowaniu leków, które zawierają syntetyczne hormony tarczycy, ale oprócz tego warto zadbać także o styl życia. Zdrowa dieta, pełna produktów wspierających pracę tarczycy, jest jednym z elementów wpływającym na samopoczucie w czasie choroby Hashimoto.

Co to za choroba?

Aby zrozumieć, na czym polega choroba Hashimoto, trzeba zwrócić uwagę na jej objawy. Są one wielorakie i dotyczą zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej. Przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy może prowadzić do nadmiernego przybierania na wadze, problemów cerą czy wypadaniem włosów.

Powoduje również problemy natury psychicznej – prowadzi do obniżenia nastroju, rozdrażnienia, wywołuje problemy ze snem, trudności z pamięcią i koncentracją. Choroba Hashimoto może nawet wywołać depresję, dlatego nie należy jej lekceważyć.

Diagnostyka

Jeśli więc występują u nas niepokojące objawy, które mogą mieć związek z tarczycą, warto wybrać się do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o badanie na TSH. Badanie to pozwala sprawdzić, jaki jest poziom hormonów tarczycy. Jeśli wynik wyjdzie nieprawidłowy, a normy będą przekroczone, lekarz zaleci szczegółową diagnostykę lub skieruje pacjenta do endokrynologa.

Jak zadbać o dietę?

Dieta przy chorobie Hashimoto powinna obfitować w produkty, które wspierają zarówno pracę tarczycy, jak i układ immunologiczny. Należą do nich pokarmy bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, jod, żelazo, selen. Warto również spożywać zielone warzywa, rośliny strączkowe, przetwory mleczne (zwłaszcza te o niskiej zawartości tłuszczu), naturalne probiotyki oraz produkty pełnoziarniste.

Całokształt diety

Chorując na Hashimoto, trzeba zwracać baczną uwagę na sposób przyrządzania posiłków oraz ich częstotliwość. 5 niewielkich porcji zjadanych regularnie co 3 godziny pełnych warzyw, owoców, zbóż może przyczynić się do redukcji nadmiernej wagi. Posiłki warto przygotowywać na parze, a warzywa i owoce jeść w postaci surowej, by dostarczyć jak największą ilość witamin i mikroelementów.

Dieta przy Hashimoto jest dietą na redukcję, dlatego trzeba też zwracać uwagę na to, co jemy wieczorem. Ostatni posiłek powinien być spożywany 2-3 godziny przed snem i być lekki.

Produkty bogate w jod

Przy chorobach tarczycy dobrze jest wzbogacić codzienny jadłospis o pokarmy, które dostarczają dawkę jodu. Znajduje się on m.in. w tłustych rybach morskich (takich jak dorsz, makrela, mintaj), owocach morza, drożdżach, orzechach oraz zbożach.

Produkty bogate w żelazo

Przy diecie na Hashimoto warto również zadbać o odpowiedni poziom żelaza, ponieważ wpływa on na funkcjonowanie tarczycy. Żelazo znajdziemy m.in. w żółtkach jaj, roślinach strączkowych, kakao, orzechach, pestkach, zielonych warzywach, kaszach, produktach pełnoziarnistych.

Czego nie jeść?

Z diety należy wykluczyć produkty wysoko przetworzone, pełne cukrów prostych oraz węglowodanów. Nie należy spożywać słodyczy, fast foodów, gotowych dań typu instant. Niewskazane są również drożdżówki i mączne wyroby cukiernicze, ponieważ istnieje związek z występowaniem celiakii przy chorobie Hashimoto. Oprócz tego pszenne pieczywo jest wysokokaloryczne, dlatego spożywanie go przy diecie na redukcję jest niewskazane.

Warto również zrezygnować ze słodkich napojów, mlecznych shake'ów z bitą śmietaną i słodkimi syropami. Woda, soki warzywno-owoce, zbilansowana dieta są w stanie poprawić nasze samopoczucie i zredukować wagę, która często ulega wahaniom przy chorobie Hashimoto.

