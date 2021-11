Samotne jedzenie nie sprzyja zdrowiu. Prowadzi do chorób serca i zaburzeń odżywiania

Samotne posiłki przez pandemię korononawirusa stały się bardziej powszechnym zjawiskiem. Ograniczenia w restauracjach, promowanie posiłków na wynos, ale też konieczna izolacja sprawiły, że więcej ludzi nie ma żadnego towarzystwa podczas codziennych posiłków.

Jaki wpływ na zdrowie ma samotne jedzenie?

Badania naukowe pokazały, że spożywanie posiłków w samotności może mieć negatywny wpływ na zdrowie, sprzyjać niewłaściwym nawykom żywieniowym, nasilać stany depresyjne, zaburzać metabolizm.

Samotne jedzenie zwiększa ryzyko chorób serca u starszych kobiet



Badania na ten temat opublikowało Północnoamerykańskie Towarzystwo Menopauzy (NAMS). Badania wykazały, że starsze, samotne kobiety mają słabszą wiedzę na temat zdrowego odżywiania, spożywają mniej kaloryczne i mniej wartościowe posiłki, niż ich rówieśniczki, które jadają w towarzystwie. Już sam wiek i zmniejszona produkcja estrogenu sprawiają, że ryzyko chorób serca jest u nich wyższe, a niewłaściwe odżywianie dodatkowo to potęguje.



Samotne jedzenie sprawia, że częściej wybierasz niezdrowe jedzenie



Jedzenie w towarzystwie bliskich osób powoduje, że zdrowiej jesz. Wynika to głównie z troski o to, co jedzą osoby, na których ci zależy. Samotne posiłki częściej są jedzone w pośpiechu, w biegu, bez jednoczesnej przerwy w pracy. To powoduje dodatkowy stres, może powodować problemy z metabolizmem i prowadzić do nadwagi.



Samotność sprzyja zaburzeniom odżywiania



Osamotnienie, brak kontaktów społecznych, sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na wahania nastrojów i stany depresyjne. Stąd już szybka droga do zaburzeń odżywania: kompulsywnego objadania się, anoreksji czy bulimii.



Samotni mężczyźni częściej, niż kobiety opuszczają posiłki



Japońscy naukowcy udowodnili, że starsi, samotni mężczyźni znacznie częściej niż kobiety są skłonni opuszczać posiłki i nie dojadać. Prowadzi to do niedowagi i w efekcie do niedoborów żywieniowych.

Wykorzystuj okazje do wspólnych posiłków

Nie zawsze wspólne posiłki są możliwe, szczególnie jeśli w grę wchodzi bezpieczeństwo i obostrzenia związane z pandemią. Jeśli masz wśród bliskich czy znajomych samotne osoby, zainteresuj się tym, jak i co jedzą. Już sama pomoc w skomponowaniu pełnowartościowego menu, będzie wiele znaczyła. Ale samotne, szybkie i byle jakie posiłki nie zawsze wynikają z konieczności.

Jak lepiej jeść?