Pięć najgorszych nawyków śniadaniowych. Wśród nich jest kawa o poranku

Mowa o zachowaniach, które zamiast pomóc utrzymać prawidłową wagę, ale też dać energię na cały dzień, sprawią, że w efekcie możesz przybrać na wadze. To dotyczy przede wszystkim osób po 40 roku życia, kiedy metabolizm zwalnia w naturalny sposób, a organizm nie wybacza już błędów, na które można było sobie czasem pozwolić w wieku 20 lat.

Pięć najgorszych zwyczajów śniadaniowych

Pomijanie śniadania



Pomijanie śniadania to jeden z najgorszych nawyków, szczególnie u osób po 40 roku życia. Nie bez powodu mówi się, że to najważniejszy posiłek dnia. Wiele osób uważa, że jeśli nie zje śniadania, szybciej straci na wadze. To błąd, bo taki nawyk, spowolni metabolizm, a do tego spowoduje rozdrażnienie, spadek koncentracji, a także obniżenie odporności. Jeśli masz kłopot z porannym jedzeniem, sięgnij po zdrowe koktajle lub lekkie owsianki.



Zastępowanie śniadania kawą



Dietetycy są zgodni: kawa to nie śniadanie. Może być dodatkiem i zdrowym uzupełnieniem całości, ale nie zastąpi pełnowartościowego posiłku. Kawa powoduje, że chwilowo czujesz się pełen energii, a uczucie głodu znika, ale jeśli nie dostarczysz organizmowi potrzebnych składników, zemści się to w ciągu dnia, kiedy dopadnie nagłe pogorszenie nastroju i zmęczenie. Jeśli ta bardzo kochasz kawę, może wykorzystać ją do zrobienia pożywnego koktajlu śniadaniowego, miksując ją bananami i płatkami owsianymi.



Jedzenie ciastek na śniadanie



Ciasteczka śniadaniowe to wielka pokusa. Do tego pyszna kawa i uważasz, że zdrowy posiłek masz już za sobą. Nie do końca, szczególnie jeśli dbasz o wagę. Sklepowe ciasteczka śniadaniowe to często kaloryczne bomby. Zawierają tłuszcze, cukier i ulepszacze, dlatego zwracaj zawsze uwagę na tabelę wartości odżywczych.



Jedzenie samych węglowodanów



Pyszny słodki rogalik, albo drożdżówka? Okazyjnie może zastąpić śniadanie, ale nie powinno to być codziennym nawykiem. Pełne węglowodanów śniadanie sprawi, że szybciej przybierzesz na wadze i narażasz się na ryzyko wystąpienia cukrzycy. Lepiej węglowodany zastąpić lekkimi źródłami białka: zjedz na śniadanie chudy twarożek, rybę albo pastę z roślin strączkowych.



Zbyt małe ilości wody



Picie zbyt małej ilości płynów, to jeden z najczęstszych błędów. Wiele osób ma z tym kłopot. Kiedy ciało jest odwodnione, zaczyna wysyłać... sygnały głodu. W efekcie jesz więcej, aby poczuć się lepiej. Jeżeli ciężko ci zadbać o wystarczające nawodnienie, zwiększ ilość wody w owsiance czy koktajlach.

Znajdź swój sposób na śniadanie

Zmiana nawyków nie zawsze jest łatwa. Szczególnie jeśli twoje śniadanie to łyk kawy w porannym biegu. Dietetycy radzą, aby znaleźć własną śniadaniową rutynę. Postaw na zdrowe składniki, które lubisz i proste, niewymagające wielkiego zachodu posiłki. Może to być chudy twarożek z dodatkiem pomidorów albo ulubionych warzyw, czy pożywna owsianka, którą przyrządzisz dosłownie w pięć minut. Świetnym rozwiązaniem dla zabieganych są śniadaniowe koktajle. Wystarczy wrzucić ulubione składniki do blendera i zmiksować. Tu doskonale sprawdzą się banany i owoce jagodowe, płatki owsiane, naturalne jogurty, orzechy, ale też warzywa takie jak szpinak czy seler naciowy.

