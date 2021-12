Te nawyki żywieniowe najbardziej postarzają skórę. Wśród nich jest częste jedzenie frytek

Dbasz o skórę, stosujesz dobre kremy nawilżające i preparaty z filtrami, a efektu nie widać? Przyjrzyj się temu, czym karmisz skórę od środka. Niezdrowe jedzenie i złe nawyki żywieniowe to jedna z przyczyn szybszego starzenia się skóry.

Cztery nawyki żywieniowe, które postarzają skórę

Nadmiar cukru w diecie



Nadmiar cukru nie jest zdrowy i ma negatywny wpływ na cały organizm. Ma też bezpośredni wpływ na kondycję skóry. Cząsteczki cukrów pochodzących z pożywienia przyłączają się do białek w komórkach skóry w procesie nazywanym glikacją. Skóra traci odporność na stres, staje się mniej jędrna, traci blask, a zranienia trudniej się goją.



Jedzenie produktów typu fast food



Częste jedzenie produktów typu fast food prowadzi to wielu zdrowotnych kłopotów. Ma też znaczący wpływ na to, jak wygląda skóra. To m.in. za sprawą wolnych rodników, które są obecne w smażonych potrawach. Przyspieszają procesy starzenia i sprawiają, że skóra traci elastyczność.



Jedzenie potraw o wysokiej zawartości tłuszczu



Tłuszcz jest niezbędnym składnikiem zdrowej diety, ale jego nadmiar nie służy organizmowi. Dieta pełna tłustego mięsa czy smażonych na tłuszczu potraw sprawia, że skóra staje się bardziej podatna na stany zapalne, traci zdrowy blask i przez to starzej wygląda.



Picie zbyt małej ilości wody



Odwodnienie może mieć katastrofalne skutki. Woda jest niezbędna, aby utrzymać wewnętrzną równowagę i prawidłowe funkcjonowanie tkanek skóry. Naukowe badania pokazały, że osoby, które piły więcej, niż dwa litry wody, miały lepiej nawilżoną i zdrowszą skórę, niż grupa, która piła mniej niż dwa litry wody dziennie

Co jeść, aby skóra wyglądała młodo i zdrowo?

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej wymienia składniki, które są szczególnie ważne dla zachowania dobrej kondycji skóry: to witaminy C, A, E, D, PP, cynk, siarka, miedź oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Jedna z najważniejszych zasad zdrowej diety, to codzienne jedzenie warzyw.

Jak radzą specjaliści, minimalna ilość warzyw w ciągu dnia to 400 g, ale rekomenduje się nawet ich wyższe spożycie – około 700 g. W ten sposób dostarczymy organizmowi składników odżywczych pozytywnie wpływających na cerę bez konieczności spożywania suplementów diety. Swoje miejsce w codziennej diecie powinny mieć również owoce. Zarówno warzywa jak i owoce są bogatym źródłem antyoksydantów (witaminy A, C, E, beta-karotenu, selenu oraz flawonoidów), które chronią nas przed działaniem wolnych rodników, które są odpowiedzialne m.in. za przyspieszenie procesów starzenia.

