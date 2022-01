Jaka dieta jest najlepsza na spokojny sen? Jest naukowy raport na ten temat

Kawa, tłuste jedzenie, słodycze – wiadomo, że te produkty są na liście tych, które nie służą wysypianiu się. W „Journal of Academy of Nutrition and Dietetics” ukazał się artykuł, który podsumowuje dotychczasowe odkrycia i daje odpowiedź na pytanie: co jeść, aby dobrze spać.

Jaka dieta pomaga na dobry sen?

Zespół ekspertów od snu i żywienia z uniwersytetów Chicago i Columbia przeanalizował badania kliniczne, w których sprawdzano, w jaki sposób makroskładniki i wzorce żywieniowe wpływają na jakość snu u dorosłych. W ten sposób określili, jakie jedzenie sprzyja dobremu spaniu. To:

Diety o większej zawartości węglowodanów złożonych i zdrowszych tłuszczów.

Diety bogatsze w białko.

Diety bogate w błonnik, owoce, warzywa, a ubogie w tłuszcze nasycone (np. dieta śródziemnomorska).

Jednocześnie naukowcy sprecyzowali, że diety o wysokiej lub bardzo wysokiej zawartości węglowodanów albo charakteryzujące się wysokim spożyciem cukru, wiązały się z lżejszym i gorszym jakościowo snem.

W jaki sposób dieta wpływa na sen?

Na to pytanie specjaliści nie dają jednej odpowiedzi, ponieważ nie ma badań, które by to jednoznacznie stwierdzały. Naukowcy zwracają jednak uwagę na związek snu z odpowiednim mikrobiomem jelitowym, ale też nadwagą. Diety bogate w rafinowane węglowodany, cukry i przetworzona żywność są związane z przyrostem masy ciała. Z kolei nadwaga może prowadzić do złej jakości snu i zwiększać ryzyko problemów ze snem – podkreślają autorzy raportu. Zwracają też uwagę, że diety roślinne wspierają produkcję serotoniny i melatoniny, czyli hormonów, które są niezbędne dla dobrego snu i odpoczynku.

Czytaj też:

Niedobór tego minerału wpływa na jakość snu. Łatwo go uzupełnić