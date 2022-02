Ranking diet: najlepsza znowu śródziemnomorska, keto wśród najgorszych

Ranking diet co roku publikuje U.S. News & World Report. To swego rodzaju plebiscyt, a poszczególne diety bierze pod lupę zespół ekspertów, zwracając uwagę takie czynniki, jak łatwość stosowania diety, jej bezpieczeństwo, krótkotrwałe i długotrwałe efekty odchudzania, zapewnienie kompleksowego odżywiana, ale też obniżanie ryzyka cukrzycy i chorób serca i wsparcie dla osób z takimi chorobami.

Dieta śródziemnomorska najlepsza, za nią diety DASH i fleksitariańska

Dieta śródziemnomorska jest jedną z najpopularniejszych na świecie i od wielu lat przypisuje się jej miano najzdrowszej na świecie. W opracowaniu na temat rankingu, opublikowanym przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, dr Katarzyna Wolnicka pisze o diecie śródziemnomorskiej, że to nie „dieta cud”, a plan żywieniowy do codziennego stosowania. „To dieta dobra dla wszystkich – dorosłych, dzieci, osób zdrowych i chorujących na większość chorób” – zauważa ekspertka.

Śródziemnomorski model odżywiania opiera się na prawidłowych nawykach żywieniowych, do których na pierwszym miejscu należy spożywanie dużych ilości warzyw, owoców i nasion roślin strączkowych, zdrowych, roślinnych źródeł tłuszczu: oliwy z oliwek oraz orzechów. Kolejną ważną zasadą diety śródziemnomorskiej jest też spożywanie pełnoziarnistych produktów zbożowych, ryb, owoców i fermentowanych produktów mlecznych – pisze Katarzyna Wolnicka.

Tuż za dietą śródziemnomorską, zyskując po tyle samo punktów w plebiscycie znalazły się diety DASH i fleksitariańska. Dieta DASH to plan żywieniowy, którego celem jest obniżenie ciśnienia krwi. Dieta opiera się na warzywach i owocach i niskotłuszczowym nabiale, produktach zbożowych z pełnego przemiału ziarna, chudym mięsie drobiowym i orzechach, z zasady ogranicza się w niej ilość soli. Dieta fleksitariańska to również dieta oparta przede wszystkim na warzywach i owocach, ale nie eliminuje całkowicie udziału mięsa, ryb czy nabiału.

W dziesiątce najlepszych diet znalazły się także (kolejno): dieta MIND, dieta Mayo dieta TLC, dieta wolumetryczna, dieta WW (Strażników Wagi), dieta wegetariańska, dieta nordycka oraz dieta Ornisha

Najgorsze diety w rankingu: wśród nich keto i paleo

Wiele popularnych, modnych diet znalazło się z kolei w ostatniej dziesiątce rankingu. Wsród nich dieta paleo, dieta RAW – opierająca się na surowej żywności (i pochodna jej dieta RAW vegan), dieta Atkinsa, dieta niskowęglowodanowa (low-carb), dieta Whole30, keto i zmodyfikowane keto oraz dieta Dukana. Dlaczego zyskały tak niską pozycję w rankingu?

Zamiast skupiać się na zmianach w stylu życia, które można utrzymać przez długi czas, plany te kuszą szybkim efektem, którego z reguły nie da się utrzymać. Te modne diety, eliminują całe grupy produktów lub wymagają ekstremalnych zmian nawyków żywieniowych, nie zostały dobrze ocenione przez specjalistów od zdrowia – podkreśla Katarzyna Wolnicka.

Ekspertka NCEZ uważa, że warto wybrać taki sposób żywienia, który uda się utrzymać bez wysiłku przez wiele lat, a to właśnie przyniesie rezultaty w postaci korzyści dla zdrowia.

