Dlaczego rano ważysz mniej? Poznaj prawdziwy powód

Również niejedzenie oraz oddawanie moczu mogą być istotnymi czynnikami wpływającymi na mniejszą wagę z rana. Twoja waga może też zależeć od tego, co i ile zjadłeś, wypiłeś, ile ćwiczyłeś, a nawet spałeś. Waga przeciętnego dorosłego człowieka może wahać się do 2,5 kg w ciągu dnia i jest to normalne. Dziennymi wahaniami wagi nie ma się więc co przejmować – podpowiadają dietetycy. To, że rano ważysz mniej, nie oznacza jednak, że schudłeś. Jeśli ważysz w ciągu dnia więcej, nie oznacza, że przytyłeś – tłumaczą. Taka sytuacja może być spowodowana zatrzymaniem przez organizm wody. Niekiedy zdarza się, zatrzymywanie wody pojawia się w wyniku chorób serca lub nerek.

Jak ograniczyć zatrzymywanie wody w organizmie?

Ogranicz ilość spożywanej soli i cukru

Jedz owoce i warzywa

Ogranicz przetworzone jedzenie i fast foody

Pij napary z pokrzywy, skrzypu, mniszka, korzenia pietruszki

Ogranicz spożycie alkoholu

Pij dużo wody

Pamiętaj o aktywności fizycznej

Rzuć palenie

Nie zapominaj o odpoczynku

Dlaczego kobiety odczuwają częściej niż mężczyźni wahania wagi?

Kobiety częściej odczuwają wzdęcia i zatrzymanie wody z powodu zmian hormonalnych, które występują przed miesiączką. W tym czasie chętniej też sięgają po niezdrowe przekąski i przejadają się słodyczami, rekompensując sobie spadek nastroju. Tymczasowe wahania wagi mogą utrzymywać się nawet od trzech do pięciu dni po okresie. Staraj się to zaakceptować, bo to normalny stan – wskazują dietetycy.

Czy możemy przytyć po ćwiczeniach na siłowni?

Ćwiczenia mogą powodować naderwanie mięśni i stany zapalne, a to może mieć wpływ na zatrzymanie wody wodę oraz odbicie w twojej wadze. I tu również sytuacja jest przejściowa. Ze spokojem musisz poczekać, aż twoja waga wróci do normy — uspakajają dietetycy.

Czy powinniśmy codziennie się ważyć?

Dietetycy przestrzegają tych, którzy mają obsesję na punkcie swojej wagi, żeby nie ważyli się codziennie, a raz w tygodniu. Jeśli jednak chcesz śledzić swoją wagę ze względów zdrowotnych, zalecają zważenie się rano po skorzystaniu z toalety przed jedzeniem i piciem, ponieważ wtedy będziesz ważyć najmniej.

Czytaj też:

3 napoje, które oczyszczają organizm z toksyn. To zdrowe mikstury