Zdrowe śniadanie dla zabieganych? Dietetyk radzi, co kupić w sklepie

Idealnie, jeśli masz czas na przygotowanie zdrowego i smacznego posiłku. Jak podkreślają specjaliści, w zdrowej diecie zawsze warto dążyć do tego, aby większość posiłków przygotowywać w domu. Ale nie zawsze jest to możliwe. Co zrobić w takiej sytuacji?

Zdrowe śniadanie na szybko

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej opublikowało krótki poradnik żywieniowy dla zabieganych. Monika Kaczorek, dietetyk Centrum Dietetycznego Online NCEZ podpowiada w nim także, co zrobić, jeśli nie udało ci się przygotować śniadania w domu. – Wstąp do sklepu i korzystaj z wartościowych gotowych przekąsek, które nie wymagają dodatkowego przygotowania – radzi specjalistka. I wymienia konkretne produkty:

Warzywa: marchew, papryka, pomidorki koktajlowe, rzodkiewki, ogórki, seler naciowy.

Owoce: świeże, mrożone, suszone.

Orzechy i nasiona: włoskie, laskowe, migdały, słonecznik, dynia.

Produkty mleczne w małych opakowaniach: kefir, maślanka, jogurt, serek granulowany naturalny.

Batony typu raw na bazie suszonych owoców.

– Przykładowe 2 śniadanie na szybko z gotowych produktów dostępnych w sklepie: opakowanie pomidorków koktajlowych plus serek granulowany naturalny, bułka grahamka i garść mieszanki orzechów, pestek i nasion – podaje Monika Kaczorek.

Najlepsze posiłki przygotujesz w domu

Dietetyczka podkreśla jednak, aby mimo wszystko starać się planować posiłki tak, aby większość móc przygotować w domu. – Samodzielne przyrządzanie posiłków może mieć wpływ na lepszą jakość sposobu żywienia. Jednak odpowiednia organizacja posiłków wydaje się być czasochłonna. Warto zacząć więc od przemyślenia ile czasu dziennie jest się w stanie przeznaczyć na gotowanie. To bardzo ważny krok – należy przy tym rozważyć swoje umiejętności. Praktyka czyni mistrza – im więcej potraw zaczniesz przygotowywać samodzielnie, tym bardziej udoskonalisz swoje umiejętności, a tym samym nauczysz się sprawnie przyrządzać i planować posiłki – uważa Monika Kaczorek.

Czytaj też:

Schudłeś po COVID-19? Prof. Ewa Stachowska: To nie jest powód do radościCzytaj też:

Zrób koktajl z żółtych owoców. Doda energii i poprawi wygląd skóry