To najgorsze jedzenie dla twojego serca. Tak mówi dietetyk

Istnieje wiele sposobów na dbanie o swoje serce: to aktywność fizyczna, zmniejszanie stresu i unikanie palenia. Ale wśród wszystkich narzędzi, których możesz użyć do poprawy zdrowia serca, zdrowa dieta jest jednym z najskuteczniejszych.

Dlaczego hot dogi szkodzą sercu?

Nie wystarczy, że wprowadzisz do diety więcej żywności zdrowej dla serca. Kluczowe jest też unikanie produktów niezdrowych.To fast food, żywność przetworzona i wszystko, co jest bogate w cukier. Lauren Manaker, amerykańska ekspertka medyczna i autorka książek kulinarnych promujących zdrową żywność uważa, że jednym z najgorszych pokarmów dla serca są hot dogi.

Zawartość sodu, tłuszczów nasyconych i azotanów sodu stosowanych jako konserwanty, sprawia, że klasyczne hot dogi są jednym z najgorszych pokarmów dla zdrowia serca – mówi Manaker.

Przetworzone mięso jest szkodliwe dla zdrowia

Ekspertka podkreśla, że to właśnie przetworzone mięso szkodzi sercu: to parówki używane do hot dogów, kiełbasa, wędliny i bekon. Raport opublikowany w czasopiśmie „Current Atherosclerosis Reports” pokazuje, że spożywanie przetworzonego mięsa prowadzi do wyższego ryzyka choroby wieńcowej serca w porównaniu z nieprzetworzonym czerwonym mięsem.

W raporcie stwierdzono, że jedną z najważniejszych przyczyn tej różnicy między mięsem przetworzonym a nieprzetworzonym, jeśli chodzi o choroby serca, jest zawartość sodu. Przetworzone mięso może mieć nawet 400 proc. wyższy poziom sodu. Z kolei przegląd 13 badań z 2021 r. doprowadził do podobnych wniosków, stwierdzając, że regularne spożywanie przetworzonego mięsa zwiększa ryzyko choroby wieńcowej serca o 18 proc., a nieprzetworzone czerwone mięso podnosi je o 9 proc.

